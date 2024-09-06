Голова ЛОВА відреагував на скандал щодо будівництва дороги

Голова Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: Максим Козицький/Facebook

Голова Львівської ОВА Максим Козицький витратив 25 мільйонів гривень із державного бюджету на ремонт дороги в курортному селищі Східниця, яка веде до готелю, що належить його батькові, бізнесмену Зіновію Козицькому. Реконструкція охоплювала вулицю Гірську, де розташований новий відпочинковий комплекс родини.

Про це повідомило видання NGL.media у четвер, 5 вересня.

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Ремонт вулиці, розпочатий у 2021 році, спочатку оцінювався у 12,76 мільйона гривень, однак через повномасштабну війну та затримки роботи вартість проєкту досягла 25 мільйонів гривень у 2023 році. Дорогу реконструювали за кошти обласного бюджету, яким розпоряджається Львівська ОВА, без участі обласної ради.

Журналісти зазначили, що вулиця Гірська, на яку витратили бюджетні кошти, є малозаселеною і обслуговує переважно один великий об'єкт — готельно-відпочинковий комплекс "Панорама Східниця", збудований компанією "Нормаз Плаза", співвласником якої є Зіновій Козицький. Комплекс має 60 номерів, вартість найдешевшого з яких стартує від 9 900 гривень за ніч, та 11 котеджів.

До того ж журналісти виявили, що родина Козицьких планує подальший розвиток бізнесу в регіоні, включаючи будівництво нового готелю та, ймовірно, лижної траси. Також у сусідньому хуторі Гута триває розширення дороги, що веде до земельних ділянок, нещодавно придбаних Зіновієм Козицьким та його бізнес-партнеркою.

Згідно з наданою інформацією, Максим Козицький відмовився коментувати ситуацію, передавши відповідь своєму заступнику, який запевняє, що в ОВА не знали про цей проєкт.

Готельно-відпочинковий комплекс компанії "Нормаз плаза". Фото: NGL.media

Коментар Козицького

"Дуже дякую журналістам за історію і за стільки приділеної уваги та часу (пів року) щодо дороги, яка проходить поруч з оздоровчим комплексом, співвласником якого є львівський бізнесмен Зіновій Козицький", — йдеться в повідомлені Козицького.

Він зазначив, що реконструкція дороги розпочалася ще в 2021 році, в той час як підготовчі роботи до будівництва оздоровчого комплексу стартували тільки в травні 2022 року. Козицький додав, що фінансування та реалізація робіт з реконструкції дороги відбувалися в період з 2021 по 2023 роки. Зіновій Козицький став власником ТОВ "ВЕСТ ЕНЕРДЖІ", яке є співзасновником ТОВ "Нормаз Плаза" і займається будівництвом оздоровчого комплексу, лише в травні 2024 року.

Голова Львівської ОВА заявив, що замовником дорожніх робіт від самого початку була Східницька селищна рада. Реконструкція дороги здійснювалася у відповідь на численні скарги мешканців вулиці Гірської в Східниці щодо поганого стану дорожнього покриття, що також повинно було полегшити доступ до хутора Гута. Навіть автомобілі швидкої допомоги мали труднощі з доїздом до викликів. Львівська обласна державна адміністрація виділила кошти у вигляді субвенції для місцевого бюджету.

Він додав, що період з 2021 по 2023 роки, крім дороги в Східниці, за рахунок державного дорожнього фонду та обласного бюджету проводилися роботи на 56 комунальних дорогах. Дорога в Східниці була однією з багатьох.

"Зіновій Козицький дійсно має численні промислові об'єкти по всій області. Якщо слідувати логіці журналістів, то всі дороги, які були побудовані чи реконструйовані за моєї каденції як голови ЛОДА (4,5 роки), можна було б трактувати як ті, що ведуть до його бізнесу?" — йдеться в повідомлені.

Козицький також зазначив, що матеріал про цю дорогу вже неодноразово висвітлювався місцевими медіа та різними телеграм-каналами пів року тому.