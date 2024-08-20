Укрэнерго вернется к вечерним отключениям света

Отключения вечером неизбежны — в Укрэнерго заявили об ухудшении ситуации в энергосистеме
В Украине будут выключать свет из-за роста потребления. В частности сегодня, 20 августа, запланированы отключения во всех регионах Украины на вечер.
Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Какая ситуация в энергосистеме Украины 20 августа
В Украине растет потребление из-за жары. В частности, по состоянию на 09:30 20 августа энергетики зафиксировали рост потребления электричества на 2,1% из-за жары в большинстве регионов Украины.
"Вчера, 19 августа, максимум потребления был на 3,9% выше, чем в предыдущий рабочий день – в пятницу, 16 августа. Это значительное увеличение, ориентировочно равное мощности двух энергоблоков ТЭС. Добавить такой объем генерации сейчас нет возможности из-за последствий ударов россиян по электростанциям", — объяснили в Укрэнерго.
Когда будут выключать свет 20 августа
Укрэнерго планирует ввести отключение электроэнергии сегодня, 20 августа, в период с 16:00 до 24:00 для всех категорий потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры и предприятий, которые оплачивают более 80% импорта электроэнергии для собственной работы.
Где найти графики отключения света
В каждой области вводятся отдельные графики отключений. Найти такие графики отключения света для своего региона можно по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Энергетики просят украинцев более бережно пользоваться электроэнергией и не включать одновременно без необходимости приборы, которые потребляют много энергии.
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