Укрэнерго вернется к вечерним отключениям света

Бригада ДТЭК ремонтирует блок на ТЭС. Фото: ДТЭК

В Украине будут выключать свет из-за роста потребления. В частности сегодня, 20 августа, запланированы отключения во всех регионах Украины на вечер.

Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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В Украине растет потребление из-за жары. В частности, по состоянию на 09:30 20 августа энергетики зафиксировали рост потребления электричества на 2,1% из-за жары в большинстве регионов Украины.

"Вчера, 19 августа, максимум потребления был на 3,9% выше, чем в предыдущий рабочий день – в пятницу, 16 августа. Это значительное увеличение, ориентировочно равное мощности двух энергоблоков ТЭС. Добавить такой объем генерации сейчас нет возможности из-за последствий ударов россиян по электростанциям", — объяснили в Укрэнерго.

Когда будут выключать свет 20 августа

Укрэнерго планирует ввести отключение электроэнергии сегодня, 20 августа, в период с 16:00 до 24:00 для всех категорий потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры и предприятий, которые оплачивают более 80% импорта электроэнергии для собственной работы.

Где найти графики отключения света

В каждой области вводятся отдельные графики отключений. Найти такие графики отключения света для своего региона можно по ссылкам:

Энергетики просят украинцев более бережно пользоваться электроэнергией и не включать одновременно без необходимости приборы, которые потребляют много энергии.