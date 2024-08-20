Укренерго повернеться до вечірніх відключень світла

Відключення ввечері неминучі — в Укренерго заявили про погіршення ситуації в енергосистемі
В Україні вимикатимуть світло через зростання споживання. Зокрема, сьогодні, 20 серпня, заплановані відключення в усіх регіонах України на вечір.
Про це 20 серпня повідомила пресслужба Укренерго.
Яка ситуація в енергосистемі України 20 серпня
В Україні зростає споживання через спеку. Зокрема станом на 09:30 годину 20 серпня енергетики зафіксували ріст споживання електрики на 2,1% через спеку у більшості регіонах України.
"Вчора, 19 серпня, максимум споживання був на 3,9% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 16 серпня. Це значне збільшення, що орієнтовно дорівнює потужності двох енергоблоків ТЕС. Додати такий обсяг генерації зараз немає змоги через наслідки ударів росіян по електростанціях", — пояснили в Укренерго.
Коли вимикатимуть світло 20 серпня
Укренерго планує ввести вимкнення електроенергії сьогодні, 20 серпня, у період з 16:00 до 24:00 години для всіх категорій споживачів, крім об'єктів критичної інфраструктури та підприємств, які оплачують більше 80% імпорту електроенергії для власної роботи.
Де знайти графіки відключення світла
У кожній області запроваджують окремі графіки відключень. Знайти такі графіки відключення світла для свого регіону можна за посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
- Херсон та область
- Суми та область
- Чернігівська область
- Хмельницький та область
Енергетики просять українців ощадливіше користуватися електроенергією та не вмикати одночасно без нагальної потреби прилади, які споживають багато енергії.
Читайте Новини.LIVE!