Укренерго повернеться до вечірніх відключень світла

Бригада ДТЕК ремонтує блок на ТЕС. Фото: ДТЕК

В Україні вимикатимуть світло через зростання споживання. Зокрема, сьогодні, 20 серпня, заплановані відключення в усіх регіонах України на вечір.

Про це 20 серпня повідомила пресслужба Укренерго.

Читайте також:

Яка ситуація в енергосистемі України 20 серпня

В Україні зростає споживання через спеку. Зокрема станом на 09:30 годину 20 серпня енергетики зафіксували ріст споживання електрики на 2,1% через спеку у більшості регіонах України.

"Вчора, 19 серпня, максимум споживання був на 3,9% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 16 серпня. Це значне збільшення, що орієнтовно дорівнює потужності двох енергоблоків ТЕС. Додати такий обсяг генерації зараз немає змоги через наслідки ударів росіян по електростанціях", — пояснили в Укренерго.

Коли вимикатимуть світло 20 серпня

Укренерго планує ввести вимкнення електроенергії сьогодні, 20 серпня, у період з 16:00 до 24:00 години для всіх категорій споживачів, крім об'єктів критичної інфраструктури та підприємств, які оплачують більше 80% імпорту електроенергії для власної роботи.

Де знайти графіки відключення світла

У кожній області запроваджують окремі графіки відключень. Знайти такі графіки відключення світла для свого регіону можна за посиланнями:

Енергетики просять українців ощадливіше користуватися електроенергією та не вмикати одночасно без нагальної потреби прилади, які споживають багато енергії.