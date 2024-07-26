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"Откуп" от коррупции — Стефанчук объяснил, какую правку внесут в скандальный законопроект

26 июля 2024 07:48
Дмитрий Галушка - Редактор
Руслан Стефанчук заверил, что законопроет о коррупции доработают
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: УНН
Дмитрий Галушка - Редактор

Скандальный законопроект о возможности "откупа" для коррупционеров от ответственности за свое преступление будет доработан. Сейчас над этим работает соответствующий парламентский комитет.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

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Стефанчук сообщил, что комитет согласился с тем, что в законе обязательно должен быть предусмотрен вопрос, что "откупиться" смогут только те лица, которые полностью возместили ущерб и активно сотрудничают со следствием. Кроме того, такое лицо должно способствовать привлечению к ответственности других участников преступления.

"То есть не только штраф, не только искупление, а полное возмещение и сдача других соучастников — это условия и основания применения соглашения о признании вины. И это будет применено не ко всем преступлениям", — пояснил спикер.

Он также заверил, что ко второму чтению законопроект изменится.

"На сколько я знаю, в комитете есть полная гармония, которым текст должен быть до второго чтения. Поэтому измена отменяется. Никто не сможет откупиться от вины, а особенно за коррупцию", — сказал Стефанчук.

Напомним, что Верховная Рада Украины в четверг, 18 июля, приняла в первом чтении законопроект №11340. Правительственная инициатива позволит коррупционерам официально откупиться от ответственности за преступления.

Также мы писали, что народный депутат Украины Николай Задорожний был исключен из партии "Слуга народа". Политика подозревается в требовании взятки на сумму 3,4 миллиона гривен за непрепятствование в ремонте объектов инфраструктуры в Сумской области.

Верховная Рада Руслан Стефанчук закон коррупция Украина нардепы законопроект

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