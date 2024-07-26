Руслан Стефанчук запевнив, що законопроет про корупцію доопрацюють

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: УНН

Скандальний законопроєкт про можливість "відкупу" для корупціонерів від відповідальності за свій злочин буде допрацьований. Зараз над цим працює відповідний парламентський комітет.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Законопроєкт про корупціонерів переглянуть

Стефанчук повідомив, що комітет погодився з тим, що в законі неодмінно має бути передбачено питання, що "відкупитись" зможуть лише ті особи, які повністю відшкодували шкоду та активно співпрацюють зі слідством. Крім того, така особа має сприяти притягненню до відповідальності інших учасників злочину

"Тобто не тільки штраф, не тільки відкуплення, а повне відшкодування та здача інших співучасників — це є умовами та підставами застосування угоди про визнання вини. І це буде застосовано не до всіх злочинів", — пояснив спікер.

Він також запевнив, що до другого читання законопроєкт зміниться.

"На скільки я знаю, в комітеті є повна гармонія, яким текст має бути до другого читання. Тому зрада скасовується. Ніхто не зможе відкупитися від вини, а особливо за корупцію", — сказав Стефанчук.

Нагадаємо, що Верховна Рада України у четвер, 18 липня, ухвалила в першому читанні законопроєкт №11340. Урядова ініціатива дозволить корупціонерам офіційно відкупитись від відповідальності за злочини.

Також ми писали, що народного депутата України Миколу Задорожнього виключили з партії "Слуга народу". Політика підозрюють у вимаганні хабаря на суму 3,4 мільйона гривень за неперешкоджання в ремонті об’єктів інфраструктури в Сумській області.