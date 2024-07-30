Часов Яр - военная о последних новостях из города - Украина

Часов Яр. Фото: FB/24 ОМБр имени короля Даниила

Ситуация в прифронтовом городе Часов Яр на Донетчине достаточно сложная, ведь у врага есть бесконечное количество различных дронов, особенно FPV. Россияне буквально каждый день стирают город где уже не осталось ни одного уцелевшего здания.

Об этом Новини.LIVE рассказала командир отделения зенитно-артиллерийского взвода Виктория, позывной Руна.

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Позывная Руна. Фото: Инстаграм Руны

"Ситуация в городе Часов Яр — сложная, потому что враг имеет просто бесконечное количество дронов, FPV-дронов. Ни одна машина не может заехать в город без системы РЭБ, потому что прилетит сразу. Кроме дронов враг применяет любую возможную артиллерию, РСЗО, ну и КАБЫ, которые летят ежедневно. Особенно ночью, аж подвалы подскакивают", — рассказала Руна.

По ее словам, дроны стоят в воздухе роями – целыми сотнями. Следовательно, передвигаться по городу без защиты — невозможно.

"Мы приехали на огневую, стоим, наводимся, а по нам уже FPV работают. Мы заглушили, дрон упал за метров 20. Постоянно приходится делать разные маневры, чтобы враг не так быстро нас обнаружил. Концентрация дронов — просто безумная. Очень жаль, что у нас такой нет, чтобы давать достойный отпор", — отметила военная.

Кроме того, по ее словам, российские войска стирают город Часов Яр буквально на глазах. Мол, еще несколько недель, и его вообще не будет.

Часов Яр. Фото: FB/24 ОМБР им.Короля Даниила

В Часовом Яру уже нет ни одного уцелевшего здания, все уничтожено: школы, сады, дома культуры — вся инфраструктура. Однако, несмотря на такие сложные условия и постоянные обстрелы, в городе все еще остается немало местного населения. Какая-то часть, говорит Руна, ждет окупантов.

"Постоянно помогаем местным, чем можем. Потому что, кроме нас, им идти больше некуда. Это лекарства, продукты, вывозим в больницы, просим эвакуироваться. Не хотят. Помощь от нас берут, но смотрят на нас, знаете, таким волком", — уточнила Руна.

Военная рассказала о ситуации с местной бабушкой, которую подвозили ее собратьями.

"Она попросила высадить ее раньше, чтобы соседи не увидели, что ее к воротам подвезли украинские военные. Вдруг те придут (имеется в виду россияне - ред.), сразу же расскажут им. Все, кто хотел — уже давно уехали", — рассказала Руна.

Она также добавила, что ВСУ держат город, несмотря на все сложности. На войне их уже ничего не удивляет.

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