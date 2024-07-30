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Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

30 липня 2024 05:58
Галина Остаповець - Журналіст
Часів Яр - військова про останні новини з міста - Україна
Часів Яр. Фото: FB/24 ОМБр імені короля Данила
Галина Остаповець - Журналіст

Ситуація у прифронтовому місті Часів Яр, що на Донеччині, є досить складною, адже ворог має безкінечну кількість різних дронів, особливо FPV. Росіяни буквально щодня стирають місто, де вже не залишилося жодної вцілілої будівлі.

Про це Новини.LIVE розповіла командирка відділення зенітно-артилерійського взводу Вікторія, позивний Руна.

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Позивна Руна
Позивна Руна. Фото: Інстаграм Руни

"Ситуація у місті Часів Яр — складна, бо ворог має просто безкінечну кількість дронів, FPV-дронів. Жодна машина не може заїхати у місто без системи РЕБ, бо прилетить відразу. Окрім дронів ворог застосовує будь-яку можливу артилерію, РСЗО, ну і КАБи, які летять щоденно. Особливо вночі, аж підвали підскакують", — розповіла Руна.

  • Часів Яр
    Часів Яр
  • Часів Яр
    Часів Яр
  • Часів Яр
    Часів Яр
  • Часів Яр
    Часів Яр
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За її словами, дрони стоять у повітрі роями — цілими сотнями. Відтак пересуватися по місту без захисту - неможливо.

"Ми приїхали на вогневу, стоїмо, наводимося, а по нас вже FPV працюють. Ми заглушили, дрон впав за метрів 20. Постійно доводиться робити різні маневри, щоби ворог не так швидко нас виявив. Концентрація дронів — просто шалена. Дуже шкода, що у нас такої немає, аби давати гідну відсіч", — зазначила військова.

Окрім того, за її словами, російські війська стирають місто Часів Яр буквально на очах. Мовляв, ще кілька тижнів і його взагалі не буде.

Часів Яр
Часів Яр. Фото: FB/24 ОМБР ім.Короля Данила

У Часому Яру вже немає жодної вцілілої будівлі, все понівечено: школи, садки, будинки культури — знищена вся інфраструктура. Однак попри такі складні умови і постійні обстріли — в місті все ще залишається чимало місцевого населення. Якась частина, каже Руна, чекає окупантів.

"Постійно допомагаємо місцевим, чим можемо. Бо окрім нас їм йти більше нікуди. Це ліки, продукти, вивозимо в лікарні, просимо евакуюватися. Не хочуть. Допомогу від нас беруть, але дивляться на нас, знаєте, таким вовком", — уточнила Руна.

Військова розповіла про ситуацію із місцевою бабусею, яку підвозили її побратими.

"Вона попросила висадити її раніше, щоб бува сусіди не побачили, що її до воріт підвезли українські військові. Раптом ті прийдуть (мається на увазі росіяни - ред.), відразу ж розкажуть їм. Всі, хто хотів — вже давно виїхали", — розповіла Руна.

Вона також додала, що ЗСУ тримають місто, попри всі складнощі. На війні їх вже не дивує нічого.

Нагадаємо, українські воїни продовжують вміло відбивати атаки ворога на Харківщині навіть у пекельну спеку, а також брати росіян у полон. Бійці Третьої штурмової зафільмували добу штурму в регіоні за допомогою GoPro.

 

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