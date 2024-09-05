Эксфутболист Сборной Украины присоединился к Сид Обороны - новости

Владислав Ващук. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Украинский экс-футболист Владислав Ващук вступил в ряды Нацгвардии еще весной 2023 года. Сначала он был санитаром в медицинской бригаде Национальной гвардии "Буревій", а теперь он офицер отделения реабилитации медицинского центра Нацгвардии. В интервью Новини.LIVE рассказывает о неожиданном выборе – пойти на войну.

Ващук признается, мобилизироваться его побудило пребывание в оккупации в Гостомеле, организации благотворительных матчей и полковник медицинской роты к тому времени и сегодняшний начмед Нацгвардии.

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"Он как-то спросил меня: "А почему ты еще не у нас?". Я так удивился и говорю: "Где у вас? Где я и где медицина?". А он: "Да нормально, нам нужны все". И я долго не думал, на следующий день сказал "да". Никто не понял, и я тоже до конца не понял", — рассказывает военный.

Его дети тоже сначала не поверили в выбор стать военным:

"Дочка не поверила, а когда прочла это в соцсетях, такова: "Папа, ты в армии?". Сын тоже похоже… Да, близкие друзья поняли не сразу, был большой шок. Но решение было принято, все".

Владислав Ващук. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

После было обучение, в частности, и тактической медицине и запасу выносливости в случае неожиданностей. По словам Ващука, их было много, ведь за время службы в "Буревії" он выполнил более 70 эвакуаций.

В настоящее время Ващук — офицер отделения реабилитации медицинского центра Нацгвардии. Признается в острой нехватке персонала. Сейчас это 40% и вообще очень нужны люди, способные помогать.

"Нам нужны люди, присоединяйтесь тушить этот пожар и идти к нашей победе. Делаю многое, что не входит в мои обязанности. Буду занматься этим до победы. А уже потом вернусь ко всему прочему", — признается в интервью.

Справляться с психологическими нагрузками на войне Ващуку помогает прежний спортивный опыт, говорит он.

"Первые 15 мин после матча радуешься, следующие 15 мин уже переживаешь. Все – дальше следующая игра. В армии так же – очень быстро следует перестраиваться и мой спортивный опыт мне в этом очень помогает", – подытожил эксфутболист.

Напомним, эксфутболист Александр Алиев после начала полномасштабной интервенции России в Украину присоединился к ВСУ. Бывший футболист регулярно делится впечатлениями от службы в армии и публикует фотографии с результатами собрания военнослужащих.