Ексфутболіст Збірної України доєднався до Сид Оборони - новини

Владислав Ващук. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Український ексфутболіст Владислав Ващук вступив до лав Нацгвардії ще навесні 2023 року. Спершу він був санітаром у медичній бригаді Національної гвардії "Буревій", наразі він офіцер відділення реабілітації медичного центру Нацгвардії. В інтерв’ю Новини.LIVE розповідає про несподіваний вибір – піти на війну.

Ващук зізнається, мобілізуватися його спонукало перебування в окупації в Гостомелі, організація благодійних матчів та полковник медичної роти на той час і вже сьогоднішній начмед Нацгвардії.

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"Він якось запитав у мене: "А чому ти ще не у нас?". Я так здивувався і кажу: "Де у вас? Де я і де медицина?". А він: "Та нормально, нам потрібні усі". І я довго не думав, наступного дня сказав "так". Ніхто не зрозумів, і я теж до кінця не зрозумів", — розповідає військовий.

Його діти теж спершу не повірили у вибір стати військовим:

"Донька не повірила, а коли прочитала це у соцмережах, така: "Тату, ти в армії?". Син також схоже… Так, близькі друзі зрозуміли не відразу, був великий шок. Але рішення було прийнято, все".

Владислав Ващук. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Опісля було навчання, зокрема, і тактичній медицині, і запасу витривалості в разі несподіванок. За словами Ващука, їх було багато, адже за час служби у "Буревії" він виконав більше 70 евакуацій.

Наразі Ващук — офіцер відділення реабілітації медичного центру Нацгвардії. Зізнається у гострій нехватці персоналу. Наразі це 40%, і загалом дуже потрібні люди, які спроможні допомагати.

"Нам потрібні люди, долучайтесь гасити цю пожежу і йти до нашої перемоги. Роблю багато чого, що не входить у мої обов’язки. Робитиму це до перемоги. А вже опісля повернусь до всього іншого", — зізнається в інтерв’ю.

Справлятись із психологічними навантаженнями на війні Ващуку допомагає колишній спортивний досвід, каже він.

"Перші 15 хв після матчу радієш, наступні 15 хв вже переживаєш. Все — далі наступна гра. У війську так само — дуже швидко слід перелаштовуватися і мій спортивний досвід мені в цьому дуже допомагає", — підсумував ексфутболіст.

Нагадаємо, ексфутболіст Олександр Алієв після початку повномасштабної інтервенції Росії до України приєднався до ЗСУ. Колишній футболіст регулярно ділиться враженнями від служби в армії та публікує фотографії з результатами зборів для військовослужбовців.