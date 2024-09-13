Скандал в Госпитальерах — волонтера обвинили в краже донатов

Известную волонтерку "Адмирал Няв" обвинили в присвоении средств фонда "Госпитальеры"
Волонтера Анну Скольбушевскую, известную под никнеймом "Адмирал Няв", обвинили в присвоении благотворительных средств, собранных для батальона "Госпитальеры". По результатам служебного расследования выяснилось, что деньги девушка тратила на личные нужды.
Об этом сообщил волонтерский медицинский батальон "Госпитальеры".
Волонтера "Адмирал Няв" обвинили в хищении средств
В батальоне отметили, что с 2022 по 2023 год Анна Скольбушевская, известная под никнеймом "Адмирал Няв", организовывала для них сборы. Отмечается, что последний платеж на счет фонда девушка осуществила 15 декабря 2023 года и завершила свою работу.
"Позже нам стало известно, что с декабря 2023 года по июнь 2024 года Анна собирала на свои счета пожертвования якобы на собственный экипаж и для многих других известных волонтеров и организаций. Нам понадобилось время и много ресурса, чтобы разобраться с этой ситуацией", — сообщили волонтеры "Госпитальеров".
Проведя служебное расследование в отношении бывшей работницы своего фонда, выяснилось, что Скольбушевская около полугода собирала средства якобы на нужды собственного экипажа, однако тратила их на собственные нужды.
"Расследование установило: собранные деньги Анна потратила на личные нужды, азартные игры, дорогие путешествия по Европе, билеты на концерты и другие развлечения. У Анны серьезные проблемы со здоровьем и зависимость, которые она скрывала. Ее многочисленные истории оказались ложными", — заявили в медицинском батальоне.
В батальоне обратились к украинцам с просьбой донатить только на счет фонда или на карточки лиц, перечисленных на их официальном сайте.
Кроме того, "Госпитальеры" написали заявление в полицию о растрате средств и призвали пострадавших, которые переводили деньги Анне Скольбушевской, также обращаться к правоохранителям.
Читайте Новини.LIVE!