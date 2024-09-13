Скандал в Госпитальерах — волонтера обвинили в краже донатов

Бывшая "госпитальерка" Анна Скольбушевская. Фото: yaadmiralmeow, Х

Волонтера Анну Скольбушевскую, известную под никнеймом "Адмирал Няв", обвинили в присвоении благотворительных средств, собранных для батальона "Госпитальеры". По результатам служебного расследования выяснилось, что деньги девушка тратила на личные нужды.

Об этом сообщил волонтерский медицинский батальон "Госпитальеры".

Читайте также:

Волонтера "Адмирал Няв" обвинили в хищении средств

В батальоне отметили, что с 2022 по 2023 год Анна Скольбушевская, известная под никнеймом "Адмирал Няв", организовывала для них сборы. Отмечается, что последний платеж на счет фонда девушка осуществила 15 декабря 2023 года и завершила свою работу.

"Позже нам стало известно, что с декабря 2023 года по июнь 2024 года Анна собирала на свои счета пожертвования якобы на собственный экипаж и для многих других известных волонтеров и организаций. Нам понадобилось время и много ресурса, чтобы разобраться с этой ситуацией", — сообщили волонтеры "Госпитальеров".

Проведя служебное расследование в отношении бывшей работницы своего фонда, выяснилось, что Скольбушевская около полугода собирала средства якобы на нужды собственного экипажа, однако тратила их на собственные нужды.

"Расследование установило: собранные деньги Анна потратила на личные нужды, азартные игры, дорогие путешествия по Европе, билеты на концерты и другие развлечения. У Анны серьезные проблемы со здоровьем и зависимость, которые она скрывала. Ее многочисленные истории оказались ложными", — заявили в медицинском батальоне.

Сообщение батальона "Госпитальеры". Фото: скриншот

В батальоне обратились к украинцам с просьбой донатить только на счет фонда или на карточки лиц, перечисленных на их официальном сайте.

Кроме того, "Госпитальеры" написали заявление в полицию о растрате средств и призвали пострадавших, которые переводили деньги Анне Скольбушевской, также обращаться к правоохранителям.