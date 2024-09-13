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Відому волонтерку "Адмірал Няв" звинуватили у привласненні коштів фонду "Госпітальєри"

13 вересня 2024 12:35
Валерія Барановська - редактор
Скандал у Госпітальєрах — волонтерку звинуватили в крадіжці донатів
Колишня "госпітальєрка" Анна Скольбушевська. Фото: yaadmiralmeow, Х
Валерія Барановська - редактор

Волонтерку Анна Скольбушевську, відому під нікнеймом "Адмірал Няв", звинуватили у привласненні благодійних коштів, зібраних для батальйону "Госпітальєри". За результатами службового розслідування з'ясувалося, що гроші дівчина витрачала на особисті потреби.

Про це повідомив волонтерський медичний батальйон "Госпітальєри".

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У батальйоні зазначили, що з 2022 по 2023 рік Анна Скольбушевська, відома під нікнеймом "Адмірал Няв", організовували для них збори. Зазначається, що останній платіж на рахунок фонду дівчина здійснила 15 грудня 2023 року та завершила свою роботу.

"Пізніше нам стало відомо, що з грудня 2023 по червень 2024 Анна збирала на свої рахунки пожертви нібито на власний екіпаж та для багатьох інших відомих волонтерів та організацій. Нам знадобився час і багато ресурсу, щоб розібратись з цією ситуацією", — повідомили волонтери "Госпітальєри".

Провівши службове розслідування щодо колишньої працівниці свого фонду, з'ясувалося, що Скольбушевська близько пів року зирала кошти нібито на потреби власного екіпажу, однак витрачала їх на власні потреби.

"Розслідування встановило: зібрані гроші Анна витратила на особисті потреби, азартні ігри, коштовні подорожі Європою, квитки на концерти та інші розваги. Анна має серйозні проблеми зі здоровʼям та узалежнення, які приховувала. Її численні історії виявилися неправдивими", — заявили у медичному батальйоні.

Відому волонтерку "Адмірал Няв" звинуватили у привласненні коштів фонду "Госпітальєри" - фото 1
Допис батальйону "Госпітальєри". Фото: скриншот

У батальйоні звернулися до українців із проханням донатити тільки на рахунок фонду або на картки осіб, перелічених на їхньому офіційному сайті.

Крім цього, "Госпітальєри" написали заяву в поліцію щодо розтрати коштів та закликали постраждалих, які переказували гроші Анні Скольбушевській, також звертатися до правоохоронців.

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