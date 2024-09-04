В Хмельницкой области судили мужчину, который отправлял за границу детали для военных самолетов

Заседание суда. Фото: УНИАН

Хмельницкий горрайонный суд вынес приговор мужчине, пытавшемуся нелегально отправить авиационное оборудование в Польшу. Суд присудил ему год испытательного срока.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый приобрел детали военно-транспортных самолетов и вертолетов у неизвестного поставщика. Эти детали подлежат государственному экспортному контролю, но мужчина решил переправить их за границу по почте.

В ходе расследования оказалось, что обвиняемый упаковал детали в почтовую посылку, указав в таможенной декларации, что это "декоративные электрические фонари" и отправил ее в Польшу. Нарушения были обнаружены во время таможенного контроля.

Решение суда

На судебном заседании мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком в один год.