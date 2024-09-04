На Хмельниччині судили чоловіка, який відправляв за кордон деталі для військових літаків

Засідання суду. Фото: УНІАН

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок чоловіку, який намагався нелегально відправити авіаційне обладнання до Польщі. Суд присудив йому рік іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений придбав деталі військово-транспортних літаків і вертольотів у невідомого постачальника. Ці деталі підлягають державному експортному контролю, але чоловік вирішив переправити їх за кордон поштою.

Під час розслідування виявилося, що обвинувачений упакував деталі у поштову посилк8у, вказавши в митній декларації, що це "декоративні електричні ліхтарі", і відправив її до Польщі. Порушення було виявлено під час митного контролю.

Рішення суду

На судовому засіданні чоловік визнав свою провину. Суд призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі з іспитовим терміном один рік.