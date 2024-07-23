Судебное заседание. Иллюстративное фото: nsj.gov.ua

Командир взвода попытался продать прибор ночного видения, чтобы купить автомобиль в подразделение. Суд признал вину старшего лейтенанта, однако решил его строго не наказывать.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Красногвардейский районный суд города Днепра рассмотрел дело по обвинению старшего лейтенанта одной из бригад ВСУ в совершении правонарушения по статье о присвоении военнослужащим оружия, боевых припасов или иного военного имущества, совершенных в условиях военного положения.

Как отмечено в материалах уголовного дела, 28 января 2022 командир первого патрульного взвода второго патрульного батальона, старший лейтенант Павел К. выбыл в служебную командировку в оперативно-тактическую группировку для участия в Операции Объединенных сил.

Вторжение российских войск в Украину офицер встретил в Донецкой области. 8 марта 2022 года Павел К. получил от командира своей ротной группы бинокуляр ночного видения Archer NVGA-15 2021 года выпуска. Стоимость прибора – почти 378 877 гривен.

По материалам дела, уже 9 марта старший лейтенант присвоил бинокуляр и распорядился им по своему усмотрению.

Соответствующее расследование было начато только 25 августа 2022 года. В судебном заседании Павел К. свою вину в совершении уголовного преступления признал полностью.

Вместе с тем старший лейтенант сообщил, что 9 марта 2022 года во время нахождения в городе Волноваха Донецкой области его подразделение оказалось в окружении. Следовательно, офицер предоставил приказ об уходе с позиций.

Во время отступления один из бойцов сообщил офицеру, что на дороге он потерял указанный бинокуляр.

Затем фигурант решил вернуться на дорогу и найти бинокуляр. Бинокуляр офицер все же нашел, однако решил оставить его себе, после чего вместе с другими военнослужащими вернулся в воинскую часть.

Затем боец поехал домой в Кривой Рог, где выставил бинокуляр на продажу на торговой площадке OLX. Однако при непосредственной попытке продажи бинокуляра за $9 тыс. офицер был задержан.

Свои действия старший лейтенант объяснил тем, что хотел продать бинокуляр для того, чтобы приобрести для своей роты автомобиль для выполнения боевых задач, поскольку была острая проблема в автотранспорте.

Также офицер просил суд учесть, что у него есть государственные вознаграждения, а также на содержание двух малолетних детей. Заработная плата по месту его постоянной службы составляет всего 29 тысяч гривен в месяц.

Исследовав позиции сторон, суд отметил, что Павел К. совершил особо тяжкое преступление. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

"Гражданин достоверно зная свои обязанности, предусмотренные законодательством, регламентирующим порядок выполнения воинского долга и прохождения военной службы, и имея возможность надлежащим образом их выполнять, сознательно допустил их нарушение и совершил военное преступление против установленного порядка прохождения военной службы", — указал суд.

Вместе с тем, суд отметил, что офицер искренне раскаялся в совершении правонарушения, согласился возместить причиненный ущерб, имеет на иждивении двух малолетних детей, а также имеет государственные награды.

Следовательно, суд решил назначить обвиняемому основное наказание в виде лишения свободы ниже самого низкого предела, а именно сроком на два года (суд признал наличие нескольких обстоятельств, смягчающих наказание).

Кроме того, вместо наказания в виде лишения свободы на основании ст. 58 (служебные ограничения для военнослужащих) УК, суд решил назначить Павлу К. наказание в виде служебного ограничения для военнослужащих сроком на 2 года за вычетом в доход государства 20% из суммы денежного довольствия офицера.

Напомним, что в Кировоградской области мужчина пытался отправить посылкой в Польшу десяток скифских фибул, являющихся культурным достоянием Украины. Его осудили за контрабанду.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчина попал в ДТП, в результате чего его авто получило повреждения. Он обвинил в аварии военнослужащего и потребовал взыскать с воинской части, где тот служит, компенсацию.