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Военный поделился воспоминаниями о пребывании в плену в Еленовке

29 июля 2024 00:55
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Экс-пленный Еленовки поделился воспоминаниями о пребывании в плену.
Еленовка после теракта. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Теракт в Еленовке продемонстрировал настоящее лицо россиян, их отношение к военнопленным и неуважение к международным стандартам. Важно помнить, что многие наши ребята до сих пор находятся в русском плену — нужно их оттуда освобождать.

Об этом во время акции Free Azov в воскресенье, 28 июля, в комментарии для Новини. Live рассказал военнослужащий с позывным "Друг Морти".

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Воин отметил, что в Еленовке пробыл только до первого обмена военнопленными, однако никому не пожелает кому-то пройти через то, что ему пришлось там пройти.

"У нас был суп, который похож на воду, и по куску хлеба утром и вечером. Наших ребят там постоянно выводили на допросы, проводили издевательства. То есть такого, когда ты чувствуешь себя как военнопленный, когда тебя, согласно международному праву, враг должен защищать, нет. Есть только постоянные унижения, пытки, дурной сон. Никогда не пожелаю кому-то пройти из-за того, что я прошел", — поделился воспоминаниями "Друг Морти".

Также военный отметил, что потерял руку во время выполнения боевого задания в Мариуполе, однако прошел реабилитацию и вернулся в строй.

Напомним, в воскресенье, 28 июля, участники Free Azov в Одессе почтили память военнопленных, погибших во время теракта в Оленивке два года назад. После акции, состоявшейся напротив Городского сада, люди прошли молчаливым шествием к Европейской площади, где оставили цветы и зажгли лампадки у флагов с именами павших.

Также мы сообщали, что в Киеве на Площади Независимости открыли выставку "Квинтэссенция жестокости". Ее посвятили второй годовщине теракта в Еленовке.

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