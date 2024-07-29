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Військовий поділився спогадами про перебування в російському полоні в Оленівці

29 липня 2024 00:55
Чекарьова Марія - редактор
Експолонений Оленівки поділився спогадами про перебування в російському полоні
Оленіка після теракту. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
Чекарьова Марія - редактор

Теракт в Оленівці продемонстрував справжнє обличчя росіян, їхнє ставлення до військовополонених і неповагу до міжнародних стандартів. Важливо пам'ятати, що багато наших хлопців досі перебувають у російському полоні — потрібно їх звідти визволяти.

Про це під час акції Free Azov у неділю, 28 липня, у коментарі для Новини.LIVE розповів військослужбовець із позивним "Друг Морті".

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Воїн зазначив, що в Оленівці пробув лише до першого обміну військовополоненими, однак нікому не побажає комусь пройти через те, що йому довелося там пройти.

"У нас був суп, який схожий на воду, і по куску хліба зранку й увечері. Наших хлопців там постійно виводили на допити, проводили якісь знущання. Тобто такого, коли ти відчуваєш себе не як військовополонений, коли тебе, згідно з міжнародним правом, ворог має захищати, немає. Є лише постійні приниження, катування, поганий сон. Ніколи не побажаю комусь пройти через те, що я пройшов", — поділився спогадами "Друг Морті".

Також військовий зазначив, що втратив руку під час виконання бойового завдання в Маріуполі, однак пройшов реабілітацію та вже повернувся до строю.

Нагадаємо, в неділю, 28 липня, учасники Free Azov в Одесі вшанували пам'ять військовополонених, які загинули під час теракту в Оленівці два роки тому. Після акції, що відбулася навпроти Міського саду, люди пройшли мовчазною ходою до Європейської площі, де залишили квіти та запалили лампадки біля прапорів з іменами полеглих.

Також ми повідомляли, що в Києві на Майдані Незалежності відкрили виставку "Квінтесенція жорстокості". Її присвятили другій річниці теракту в Оленівці.

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