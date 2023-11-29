Военный подверг резкой критике скандальные заявления Безуглой и Арахамии об ВСУ

Олег Симороз. Фото: РБК-Украина

В последнее время народный депутат Марьяна Безугла активно критикует командование Вооруженных сил Украины и лично командующего генерала Валерия Залужного. Недавно к критике присоединился глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Украинский военный Олег Симороз на своей странице в Twitter (X) резко ответил обоим критиканам.

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Марианна Безуглая. Фото: Facebook

Ответ Марьяне Безуглый

"То, что такое лицо как Марьяна Безугла имеет депутатский мандат и должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки — это полная ответственность политической партии "Слуга народа"", — подчеркнул военный.

Он подчеркнул, что коллеги по фракции полностью игнорируют неадекватное поведение этого человека, чем поощряют его к дальнейшим провокативным заявлениям.

Симороз также отметил, что в 2022 году Безугла инициировала законопроект, фактически позволявший командирам убивать военнослужащих.

"Летом 2022 года военные сообщали об абсолютной дикой ситуации с Безуглой и ее попытками руководить военными в зоне посещаемых ею боевых действий, для этого она использовала мандат заместителя парламентского оборонного комитета", — напомнил Симороз.

Также Симороз напомнил, что еще до полномасштабного вторжения, в 2021 году Безуглая возглавила временную следственную комиссию Верховной Рады, которая расследовала дело "вагнеровцев" о срыве спецоперации украинской разведки по задержанию боевиков российской ППК "Вагнер". Адекватных решений по этому делу принято так и не было.

Насотанок военный отметил, что Безугла действует в интересах определенной группы политиков, желающих скомпрометировать командование ВСУ.

"Марьяна Безуглая сейчас в интересах отдельных политиков отрабатывает нарративы врага и она должна быть немедленно исключена из парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки!", — резюмировал Симороз.

Давид Арахамия. Фото: president.gov.ua

Реакция на критику со стороны Арахамии

"Для меня то, что сейчас делает глава фракции "слуга народа" нардеп Давид Арахамия, это больший жаль, чем даже то, что делает Безугла. Да, я об этом последнем интервью этого деятеля, которое он дал Наталии Мосейчук. Что мы там видим? Раскаливание, деморализация украинского общества и дискредитация Украины на международной арене", — подчеркнул военный.

Также военный обратил внимание, что Арахамия, как и Безугла, требуют от Залужного плана войны на 2024 год.

"Не сомневаюсь, что их почти одновременные скандальные заявления это не случайность. Это абсолютно наглое опрокидывание ответственности за свое преступное бездействие на ВСУ, Джонсона, пришельцев, магнитные бури и т.д. В Арахамии виноваты все кроме власти, ну шикарная же логика…", — заявил Симороз.

Военный также отметил, что такие заявления могут нанести ущерб поддержке Украины на международной арене, поскольку подрывают доверие к военному и политическому руководству Украины.

Насотанок Симороз призвал Службу безопасности Украины расследовать скандальные заявления Арахамии и Безуглой.

"Наша позиция Народовластия очень четкая — Неадекватные нардепы-провокаторы Арахамия и Безугла должны избавиться от мандатов и вместо Верховной Рады ходить на допросы в СБУ!", — резюмировал военный.

Ранее мы рассказывали, что народная депутат Марьяна Безугла , которая в последние дни активно критикует главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и весь генералитет, расписала, как устроено украинское военное командование. Она указала, какой генерал за какой участок фронта отвечает.