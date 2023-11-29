Військовий різко розкритикував скандальні заяви Безуглої й Арахамії про ЗСУ

Олег Симороз. Фото: РБК-Україна

Останнім часом народна депутатка Мар'яна Безугла активно критикує командування Збройних сил України та особисто командувача генерала Валерія Залужного. Нещодовно до критики долучився голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Український військовий Олег Симороз на своїй сторінці в Twitter (X) різко відповів обом критиканам.

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Мар'яна Безугла. Фото: Facebook

Відповідь Мар'яні Безуглій

"Те, що така особа як Марʼяна Безугла має депутатський мандат та посаду заступника голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки — це повна відповідальність політичної партії "Слуга народу", — наголосив військовий.

Він наголосив, що наразі колеги по фракції повністю ігнорують неадекватну поведінку цієї людини, чим заохочують її до подальших провокативних заяв.

Симороз також наголосив, що у 2022 році Безугла ініціювала законопроєкт, який фактично дозволяв командирам вбивати військовослужбовців.

"Влітку 2022 року військові повідомляли про абсолютну дику ситуацію з Безуглою та її намаганням керувати військовими в зоні бойових дій, яку вона відвідувала, для цього вона використовувала мандат заступника парламентського оборонного комітету", — нагадав Симороз.

Також Симороз нагадав, що ще до повномасштабного вторгнення, у 2021 році Безугла очолила тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, яка розслідувала справу "вагнерівців" про зрив спецоперації української розвідки з затримання бойовиків російської ПВК "Вагнер". Адекватних рішень по цій справі прийнято так і не було.

Насотанок військовий наголосив, що Безугла діє в інтересах певної групи політиків, які хочуть скомпрометувати командування ЗСУ.

"Марʼяна Безугла зараз в інтересах окремих політиків відпрацьовує наративи ворога і вона має бути негайно виключена з парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки!", — резюмував Симороз.

Давид Арахамія. Фото: president.gov.ua

Реакція на критику з боку Арахамії

"Для мене те, що зараз робить голова фракції "слуга народу" нардеп Давид Арахамія, це більша шкода ніж навіть те, що робить Безугла. Так, я про це останнє інтерв’ю цього діяча, яке він дав Наталії Мосейчук. Що ми там бачимо? Розколювання, деморалізація українського суспільства та дискредитація України на міжнародній арені", — наголосив військовий.

Також військовий звернув увагу, що Арахамія, як і Безугла, вимагають від Залужного план війни на 2024 рік.

"Не маю сумніву, що їхні майже одночасні скандальні заяви це не випадковість. Це абсолютно нагле перекидання відповідальності за свою злочинну бездіяльність на ЗСУ, Джонсона, прибульців, магнітні бурі, тощо. У Арахамії винні всі окрім влади, ну шикарна ж логіка…", — заявив Симороз.

Військовий також наголосив, що такі заяви можуть зашкодити підтримці України на міжнародній арені, оскільки підривають довіру до військового і політичного керівництва України.

Насотанок Симороз закликав Службу безпеки України розслідувати скандальні заяви Арахамії і Безуглої.

"Наша позиція Народовладдя дуже чітка — Неадекватні нардепи-провокатори Арахамія та Безугла мають позбутися мандатів і замість Верховної Ради ходити на допити до СБУ!", — резюмував військовий.

Раніше ми розповідали, що народна депутатка Мар'яна Безугла, яка в останні дні активно критикує головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та увесь генералітет, розписала, як влаштовано українське військове командування. Вона вказала, який генерал за яку ділянку фронту відповідає.