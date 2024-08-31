В Николаеве военный подозревается в убийстве сожительницы — детали дела

Судья рассматривает дело. Иллюстративное фото: УНИАН

Мобилизированного военнослужащего заподозрили в убийстве сожительницы из-за ревности в Николаеве. Кроме того, мужчина является фигурантом еще одного расследования.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

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Детали дела

В материалах суда говорится, что подозреваемый обвиняется в убийстве. В конце августа 2024 года он, находясь в своем доме в Николаеве, употреблял алкоголь со своей сожительницей.

Между ними возникла ссора на почве ревности, во время которой он толкнул женщину на кровать и затянул на ее шее ремень, что привело к ее смерти.

На суде подозреваемый полностью признал свою вину и не возражал против применения меры пресечения, которую также поддержал его адвокат.

Также стало известно, что военнослужащий является фигурантом досудебного расследования из-за самовольного ухода из воинской части.

Решение суда

Судья, учитывая обоснованность подозрения и учитывая отсутствие у подозреваемого крепких социальных связей, а также факт самовольного оставления им воинской части, при избрании меры пресечения пришла к выводу о наличии некоторых рисков.

Поэтому подозреваемый взят под стражу на гауптвахте без права на залог.