У Миколаєві військового підозрюють у вбивстві співмешканки — деталі справи

Суддя розглядає справу. Ілюстративне фото: УНІАН

Мобілізованого військовослужбовця запідозрили у вбивстві співмешканки через ревнощі у Миколаєві. Крім того, чоловік є фігурантом ще одного розслідування.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального районного суду Миколаєва.

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Деталі справи

У матеріалах суду йдеться, що підозрюваного звинувачують у вбивстві. Наприкінці серпня 2024 року він, перебуваючи у своєму помешканні в Миколаєві, вживав алкоголь зі своєю співмешканкою.

Між ними виникла сварка на ґрунті ревнощів, під час якої він штовхнув жінку на ліжко та затягнув на її шиї ремінь, що призвело до її смерті.

На суді підозрюваний повністю визнав свою провину та не заперечував проти застосування запобіжного заходу, що також підтримав його адвокат.

Також стало відомо, що військовослужбовець є фігурантом досудового розслідування через самовільне залишення військової частини.

Рішення суду

Суддя, з огляду на обґрунтованість підозри та враховуючи відсутність у підозрюваного міцних соціальних зв’язків і факт самовільного залишення ним військової частини, під час обрання запобіжного заходу дійшла висновку про наявність деяких ризиків.

Тому підозрюваного взято під варту на гауптвахті без права на заставу.