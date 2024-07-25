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Военного обвинили в попытке незаконного пересечения границы во время отпуска — что говорят в ГПСУ

25 июля 2024 19:15
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Закарпатье задержали военного, который был в отпуске, и отправили в ТЦК
Военнослужащий Государственной пограничной службы. Иллюстративное фото: ГПСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

На Закарпатье сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали находившегося в отпуске военного Владислава Геруцкого и доставили в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Пограничники выписали ему административный протокол за попытку пересечения границы.

Об этом военнослужащий рассказал в комментарии Радио Свобода.

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Об инциденте стало известно 23 июля.

По словам Геруцкого, во время дополнительной проверки в его телефоне были обнаружены отметки на картах. Он объяснил, что это туристические маршруты мест, которые он посещал или планировал посетить.

Однако, по мнению пограничников, эти отметки свидетельствуют о его намерении совершить незаконное пересечение границы.

Военный рассказал, что когда прибыл на железнодорожную станцию Квасы, его встретил полицейский, который и провел к зданию вокзала, где ждали представители пограничной службы. Мужчину попросили проехать в пограничный отряд в село Делово, в более чем 30 километрах от станции, для дополнительного собеседования.

Военнослужащий показал свой военный билет и отпускное письмо, но ему ничего не объяснили, и он не понимал, что его задерживают.

Геруцкий говорит, что пограничники выписали административный протокол за попытку пересечения границы. Он намерен вернуться в Киев и обжаловать этот протокол.

Реакция пограничников

В Государственной пограничной службе объяснили, что действовали в рамках закона.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что проверки в контролируемых приграничных районах регламентируются законодательством, и местные военные администрации определяют границы таких районов.

В случае выявления правонарушений составляются административные протоколы, которые передаются в суд, где принимается окончательное решение.

Ранее мы сообщали, что в Карпатах чуть не погиб житель Львовской области, который хотел пересечь границу с Румынией. У него диагностировали переохлаждение организма.

А спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что на границах Молдовы и Румынии количество попыток незаконного пересечения практически одинаково. 

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