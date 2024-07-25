В Закарпатье задержали военного, который был в отпуске, и отправили в ТЦК

Военного обвинили в попытке незаконного пересечения границы во время отпуска — что говорят в ГПСУ
На Закарпатье сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали находившегося в отпуске военного Владислава Геруцкого и доставили в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Пограничники выписали ему административный протокол за попытку пересечения границы.
Об этом военнослужащий рассказал в комментарии Радио Свобода.
Задержание военного на границе
Об инциденте стало известно 23 июля.
По словам Геруцкого, во время дополнительной проверки в его телефоне были обнаружены отметки на картах. Он объяснил, что это туристические маршруты мест, которые он посещал или планировал посетить.
Однако, по мнению пограничников, эти отметки свидетельствуют о его намерении совершить незаконное пересечение границы.
Военный рассказал, что когда прибыл на железнодорожную станцию Квасы, его встретил полицейский, который и провел к зданию вокзала, где ждали представители пограничной службы. Мужчину попросили проехать в пограничный отряд в село Делово, в более чем 30 километрах от станции, для дополнительного собеседования.
Военнослужащий показал свой военный билет и отпускное письмо, но ему ничего не объяснили, и он не понимал, что его задерживают.
Геруцкий говорит, что пограничники выписали административный протокол за попытку пересечения границы. Он намерен вернуться в Киев и обжаловать этот протокол.
Реакция пограничников
В Государственной пограничной службе объяснили, что действовали в рамках закона.
Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что проверки в контролируемых приграничных районах регламентируются законодательством, и местные военные администрации определяют границы таких районов.
В случае выявления правонарушений составляются административные протоколы, которые передаются в суд, где принимается окончательное решение.
Ранее мы сообщали, что в Карпатах чуть не погиб житель Львовской области, который хотел пересечь границу с Румынией. У него диагностировали переохлаждение организма.
А спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что на границах Молдовы и Румынии количество попыток незаконного пересечения практически одинаково.
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