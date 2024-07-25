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Військового звинуватили у спробі незаконного перетину кордону під час відпустки — що кажуть у ДПСУ

25 липня 2024 19:15
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
На Закарпатті затримали військового, який був у відпустці, і відправили в ТЦК
Військовослужбовець Державної прикордонної служби. Ілюстративне фото: ДПСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

На Закарпатті працівники Державної прикордонної служби України затримали військового Владислава Геруцького, який перебував у відпустці, і доправили до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Прикордонники виписали йому адміністративний протокол за спробу перетину кордону.

Про це військовослужбовець розповів у коментарі Радіо Свобода.

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Про інцидент стало відомо 23 липня. 

За словами Геруцького, під час додаткової перевірки в його телефоні знайшли позначки на картах. Він пояснив, що це туристичні маршрути місць, які він відвідував або планував відвідати.

Однак, на думку прикордонників, ці позначки свідчать про його намір здійснити незаконний перетин кордону.

Військовий розповів, що коли він прибув на залізничну станцію Кваси, його зустрів поліцейський, який і провів до будівлі вокзалу, де чекали представники прикордонної служби. Чоловіка попросили проїхати до прикордонного загону у село Ділове, що за понад 30 кілометрів від станції, для додаткової співбесіди.

Військовослужбовець показав свій військовий квиток і відпускний лист, але йому нічого не пояснили, і він не розумів, що його затримують.

Геруцький каже, що прикордонники виписали адміністративний протокол за спробу перетину кордону. Він планує повернутися до Києва і оскаржити цей протокол.

Реакція прикордонників

У Державній прикордонній службі пояснили, що діяли в рамках закону.

Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що перевірки в контрольованих прикордонних районах регламентуються законодавством, і місцеві військові адміністрації визначають межі таких районів.

У випадку виявлення правопорушень складаються адміністративні протоколи, які передаються до суду, де приймається остаточне рішення.

Раніше ми повідомляли, що у Карпатах ледь не загинув мешканець Львівської області, який хотів перетнути кордон до Румунії. У нього діагностували загальне переохолодження організму.

А речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що на кордонах Молдови та Румунії кількість спроб незаконного перетину практично однакова та є найбільшою. 

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