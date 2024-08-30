Украинские и польские полицейские разоблачили масштабную наркогруппировку

Задержаный. Фото: Национальная полиция

Национальная полиция Украины в сотрудничестве с Центральным бюро расследований полиции Польши провела масштабную операцию, целью которой было разоблачение сети производства синтетических наркотиков. В результате операции правоохранители конфисковали большое количество метадона, которое могло бы угрожать жизни почти 4 миллионам человек.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в пятницу, 30 августа.

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Разоблачение наркогруппировки

Операция завершилась ликвидацией крупнейшей лаборатории синтетических опиоидов в Польше, где производился метадон в кристаллической форме. Также были разоблачены восемь дополнительных лабораторий в Украине и Польше, где параллельно с метадоном производились синтетические катиноны, в частности мефедрон и Альфа-PVP. Наркотики сбывались в странах Европейского Союза и Украины через частные логистические компании, по системам "из рук в руки" и "мастерклады".

Задержаные. Фото: Национальная полиция

Всего проведено 38 обысков на объектах, где хранились или производились наркотики, прекурсоры и химические вещества для их производства. Изъято 195 килограммов метадона (эквивалент 4 миллиона смертельных доз), 153 килограмма Альфа-PVP, более 430 литров реакционных смесей и две тонны прекурсоров. Стоимость изъятых веществ на черном рынке оценивается более чем в 600 миллионов гривен, что соответствует примерно 15 миллионам долларов.

Изъятые наркотики. Фото: Национальная полиция

В ходе операции были задержаны семь членов преступной группировки, включая организатора. Им предъявлено обвинение в незаконном производстве и распространении наркотических средств в больших количествах. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обыски. Фото: Национальная полиция

30 августа 2024 года в Варшаве состоялась пресс-конференция, на которой представители обеих стран подчеркнули важность международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, угрожающей безопасности общества.