Українські та польські поліцейські викрили масштабне наркоугруповання

Вилучено наркотиків на 600 млн грн — поліції України та Польщі викрили наркоугруповання
Національна поліція України у співпраці з Центральним бюро розслідувань поліції Польщі провела масштабну операцію, метою якої було викриття мережі виробництва синтетичних наркотиків. Внаслідок операції правоохоронці конфіскували велику кількість метадону, яка могла б загрожувати життю майже 4 мільйонам людей.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції у п'ятницю, 30 серпня.
Викриття наркоугруповання
Операція завершилася ліквідацією найбільшої лабораторії синтетичних опіоїдів у Польщі, де виготовлявся метадон у кристалічній формі. Також було викрито вісім додаткових лабораторій в Україні та Польщі, де паралельно з метадоном вироблялися синтетичні катинони, зокрема мефедрон і Альфа-PVP. Наркотики збувалися в країнах Європейського Союзу та Україні через приватні логістичні компанії, за системами "з рук в руки" та "мастерклади".
Загалом проведено 38 обшуків на об’єктах, де зберігалися або виготовлялися наркотики, прекурсори та хімічні речовини для їх виробництва. Вилучено 195 кілограмів метадону (еквівалент 4 мільйонів смертельних доз), 153 кілограми Альфа-PVP, понад 430 літрів реакційних сумішей та дві тонни прекурсорів. Вартість вилучених речовин на чорному ринку оцінюється більше ніж 600 мільйонів гривень, що відповідає приблизно 15 мільйонам доларів.
Під час операції було затримано сім членів злочинного угруповання, включаючи організатора. Їм висунуто обвинувачення у незаконному виробництві та розповсюдженні наркотичних засобів у великих кількостях. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
30 серпня 2024 року у Варшаві відбулася пресконференція, на якій представники обох країн підкреслили важливість міжнародної співпраці у боротьбі з організованою злочинністю, яка загрожує безпеці суспільства.
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