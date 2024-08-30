Українські та польські поліцейські викрили масштабне наркоугруповання

Затриманий. Фото: Національна поліція

Національна поліція України у співпраці з Центральним бюро розслідувань поліції Польщі провела масштабну операцію, метою якої було викриття мережі виробництва синтетичних наркотиків. Внаслідок операції правоохоронці конфіскували велику кількість метадону, яка могла б загрожувати життю майже 4 мільйонам людей.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у п'ятницю, 30 серпня.

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Викриття наркоугруповання

Операція завершилася ліквідацією найбільшої лабораторії синтетичних опіоїдів у Польщі, де виготовлявся метадон у кристалічній формі. Також було викрито вісім додаткових лабораторій в Україні та Польщі, де паралельно з метадоном вироблялися синтетичні катинони, зокрема мефедрон і Альфа-PVP. Наркотики збувалися в країнах Європейського Союзу та Україні через приватні логістичні компанії, за системами "з рук в руки" та "мастерклади".

Затримані. Фото: Національна поліція

Загалом проведено 38 обшуків на об’єктах, де зберігалися або виготовлялися наркотики, прекурсори та хімічні речовини для їх виробництва. Вилучено 195 кілограмів метадону (еквівалент 4 мільйонів смертельних доз), 153 кілограми Альфа-PVP, понад 430 літрів реакційних сумішей та дві тонни прекурсорів. Вартість вилучених речовин на чорному ринку оцінюється більше ніж 600 мільйонів гривень, що відповідає приблизно 15 мільйонам доларів.

Вилученні наркотики. Фото: Національна поліція

Під час операції було затримано сім членів злочинного угруповання, включаючи організатора. Їм висунуто обвинувачення у незаконному виробництві та розповсюдженні наркотичних засобів у великих кількостях. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обшуки. Фото: Національна поліція

30 серпня 2024 року у Варшаві відбулася пресконференція, на якій представники обох країн підкреслили важливість міжнародної співпраці у боротьбі з організованою злочинністю, яка загрожує безпеці суспільства.