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Винницкий ВУЗ хотел взыскать деньги с уехавшей за границу студентки — что решили в суде

27 июля 2024 15:19
Галина Шподарева - редактор
В Виннице со студентки медуниверситета хотели незаконно взыскать деньги за обучение
Студенты-медики в аудитории. Фото: УНИАН
Галина Шподарева - редактор

В Виннице хотели взыскать плату за обучение со студентки, которая из-за войны выехала за границу. Около 17 тыс. гривен за обучение должна была оплатить студентка Винницкого национального медицинского университета им. М.И. Пирогова. Девушка обратилась в суд

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

По материалам дела, медицинский университет обратился в суд с просьбой взыскать со студентки 16 799 гривен долга, ведь она якобы нарушила обязательства по договору о предоставлении платной образовательной услуги. В этом документе говорится, что соискательница образования обязана платить за обучение каждый семестр по 15800 гривен, однако задолжала оплату за пятый семестр.

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Постановление Хмельницкого апелляционного суда Фото: скриншот

Девушка обжаловала решение в апелляционном суде. Считает, что университет не доказал право на получение оплаты за V семестр, потому что ее отчислили еще после IV семестра.

"Объяснение: с февраля 2022 года находилась за границей и до сих пор находится в США. Университет ей отказал в просьбе продолжить обучение дистанционно или получить академический отпуск, поэтому приняла решение завершить там обучение. В V семестре вуз не предоставлял ей образовательной услуги, поэтому и нет оснований для взыскания платы", — говорится в документе.

Решение суда

Админсуд констатировал, что в приказе об отчислении студентки специальности "Медицинская психология" III курса за невыполнение индивидуального учебного плана нет данных о результатах ее обучения в V семестре 2022/23 учебного года.

В Винницком медицинском университете не смогли в суде доказать факт предоставления образовательной услуги студентке в V семестре 2022/2023 года, а потому, по мнению суда, нет оснований для взыскания с нее платы за обучение за этот период. 

Хмельницкий административный суд удовлетворил апелляционную жалобу студентки, отменил решение Хмельницкого городского районного суда и принял новое — в иске университета о взыскании 16 799 гривен задолженности отказать.

Винницкий ВУЗ хотел взыскать деньги с уехавшей за границу студентки — что решили в суде - фото 2
Постановление суда. Фото: скриншот

 

Напомним, национальный банк Украины (НБУ) фиксирует дальнейший рост зарплат по состоянию на начало лета 2024 года. Также украинские предприятия продолжают испытывать дефицит рабочей силы, в частности из-за выезда украинцев за границу.

Также стало известно, что в Украине во время полномасштабной войны в результате демографических процессов количество трудоспособного населения существенно сократилось. Показатель на 2024 год по сравнению с довоенным 2021 годом снизился на 40%.

Также мы писали, что в Польше дефицит работников на сезонных работах. Украинцы, например, традиционно собиравшие клубнику на польских полях, ищут вакансии в других странах ЕС.

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