У Вінниці зі студентки медуніверситету хотіли незаконно стягнути гроші за навчання

Студенти-медики в аудиторії. Фото: УНІАН

У Вінниці хотіли стягнути плату за навчання зі студентки, яка через війну виїхала за кордон. Майже 17 тис. гривень за навчання мала сплатити студентка Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Дівчина звернулася до суду.



Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

За матеріалами справи, медичний університет звернувся до суду з проханням стягнути зі студентки 16 799 гривень боргу, адже вона начебто порушила зобов’язання за договором про надання платної освітньої послуги. У цьому документі йдеться, що здобувачка освіти зобов`язана платити за навчання щосеместру по 15800 гривень, проте заборгувала оплату за п’ятий семестр.

Читайте також:

Постанова Хмельницького апеляційного суду. Фото: скриншот

Дівчина оскаржила рішення до апеляційного суду. Вважає, що університет не довів право на отримання оплати за V семестр, бо її відрахували ще після IV семестру.

"Пояснення: з лютого 2022 року перебувала за кордоном і досі знаходиться у США. Університет їй відмовив у проханні продовжити навчання дистанційно чи отримати академічну відпустку, тому прийняла рішення завершити там навчання. У V семестрі виш не надавав їй освітньої послуги, тому й немає підстав для стягнення плати", — йдеться в документі.

Рішення суду

Адмінсуд констатував, що у наказі про відрахування студентки спеціальності "Медична психологія" ІІІ курсу за невиконання індивідуального навчального плану немає даних про результати її навчання у V семестрі 2022/23 навчального року.

У Вінницький медичному університеті не змогли в суді довести факт надання освітньої послуги студентці у V семестрі 2022/2023 року, а тому, на думку суду, немає підстав для стягнення з неї плати за навчання за цей період.

Хмельницький адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу студентки, скасував рішення Хмельницького міського районного суду та ухвалив нове — у позові університету про стягнення 16 799 гривень заборгованості відмовити.

Постанова суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, національний банк України (НБУ) фіксує подальше зростання заробітних плат станом на початок літа 2024 року. Також українські підприємства продовжують відчувати дефіцит робочої сили, зокрема, через виїзд українців за кордон.

Також стало відомо, що в Україні під час повномасштабної війни внаслідок демографічних процесів кількість працездатного населення суттєво скоротилася. Показник станом на 2024 рік порівняно з довоєнним 2021 роком знизився на 40%.

Також ми писали, що у Польщі — дефіцит працівників на сезонних роботах. Українці, які, наприклад, традиційно збирали полуницю на польських полях, шукають вакансії в інших країнах ЄС.