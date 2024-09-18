Алла Горская — что известно об украинской художнице и диссидентке

Украинская художница и диссидентка Алла Горская. Коллаж: Богдан Макарчук / Свідомі

В среду, 18 сентября, исполняется 95 лет со дня рождения Аллы Горской — знаковой личности украинского искусства и правозащитного движения. Известная художница, представительница шестидесятников, стала символом борьбы за свободу слова и защиту прав человека в советское время.

Новини.LIVE собрали все, что известно об известном украинском деятеле.

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Талант и общественная деятельность

Алла Горская родилась 18 сентября 1929 года в Ялте, Украинская ССР. Она была не только талантливой художницей-монументалисткой, но и активным общественным деятелем. Участвовала в восстановлении украинской национальной культуры, выступала против советских репрессий и открыто поддерживала диссидентов.

Ее творческое наследие включает монументальные работы, в частности мозаики, которые до сих пор украшают общественные здания в Киеве и других городах Украины.

Также Горская вместе с другими активистами участвовала в расследовании массовых захоронений жертв НКВД в Быковне, что привлекло к ней внимание советской власти.

Эскиз витража "Шевченко. Мать" для Киевского университета, 1964 год. Фото: Wisecow.com.ua

Трагическая смерть

Горская трагически погибла 28 ноября 1970 году. Она уехала в Васильков Киевской области и не вернулась. Милиция обнаружила ее тело 2 декабря в погребе дома свекра. Ее убили ударом топора по голове.

Убийство было организовано советскими спецслужбами из-за ее активной правозащитной деятельности и поддержки украинских диссидентов.