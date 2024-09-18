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Виповнюється 95 років з дня народження дисидентки Алли Горської — що про неї відомо

18 вересня 2024 12:55
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Алла Горська — що відомо про українську художницю та дисидентку
Українська художниця та дисидентка Алла Горська. Колаж: Богдан Макарчук / Свідомі
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У середу, 18 вересня, виповнюється 95 років з дня народження Алли Горської — знакової постаті українського мистецтва та правозахисного руху. Відома художниця, представниця шістдесятників, стала символом боротьби за свободу слова та захист прав людини в радянські часи.

Новини.LIVE зібрали все, що відомо про відому українську діячку.

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Талант і громадська діяльність

Алла Горська народилася 18 вересня 1929 року в Ялті, Українська РСР. Вона була не тільки талановитою художницею-монументалісткою, але й активною громадською діячкою. Брала участь у відновленні української національної культури, виступала проти радянських репресій і відкрито підтримувала дисидентів.

Її творчий доробок включає монументальні роботи, зокрема мозаїки, які й досі прикрашають громадські будівлі у Києві та інших містах України.

Також Горська разом із іншими активістами брала участь у розслідуванні масових поховань жертв НКВС у Биківні, що привернуло до неї увагу радянської влади.

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Ескіз вітража "Шевченко. Мати" для Київського університету, 1964 рік. Фото: Wisecow.com.ua

Трагічна смерть

Горська трагічно загинула 28 листопада 1970 році. Вона поїхала до Василькова Київської області і не повернулася. Міліція знайшла її тіло 2 грудня у підвалі будинку свекра. Її вбили ударом сокири по голові.

Вбивство було організоване радянськими спецслужбами через її активну правозахисну діяльність і підтримку українських дисидентів.

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