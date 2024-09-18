Алла Горська — що відомо про українську художницю та дисидентку

Виповнюється 95 років з дня народження дисидентки Алли Горської — що про неї відомо
У середу, 18 вересня, виповнюється 95 років з дня народження Алли Горської — знакової постаті українського мистецтва та правозахисного руху. Відома художниця, представниця шістдесятників, стала символом боротьби за свободу слова та захист прав людини в радянські часи.
Новини.LIVE зібрали все, що відомо про відому українську діячку.
Талант і громадська діяльність
Алла Горська народилася 18 вересня 1929 року в Ялті, Українська РСР. Вона була не тільки талановитою художницею-монументалісткою, але й активною громадською діячкою. Брала участь у відновленні української національної культури, виступала проти радянських репресій і відкрито підтримувала дисидентів.
Її творчий доробок включає монументальні роботи, зокрема мозаїки, які й досі прикрашають громадські будівлі у Києві та інших містах України.
Також Горська разом із іншими активістами брала участь у розслідуванні масових поховань жертв НКВС у Биківні, що привернуло до неї увагу радянської влади.
Трагічна смерть
Горська трагічно загинула 28 листопада 1970 році. Вона поїхала до Василькова Київської області і не повернулася. Міліція знайшла її тіло 2 грудня у підвалі будинку свекра. Її вбили ударом сокири по голові.
Вбивство було організоване радянськими спецслужбами через її активну правозахисну діяльність і підтримку українських дисидентів.
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