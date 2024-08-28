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Выучить английский за 96 часов — в Украине устанавливают рекорд по самому длинному уроку

28 августа 2024 15:35
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Установка рекорда Украины - во Львове стартовал самый длинный урок английского
Урок английского. Фото: скриншот
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Во Львове стартовал урок английского языка, который планируется проводить 96 часов, чтобы установить рекорд Украины. Присоединиться онлайн могут все желающие. Установка рекорда и финал урока состоится 1 сентября в день знаний.

В ходе урока будет открыта благотворительная банка для сбора средств для военных, сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

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"Сколько времени может длиться урок по английскому языку? Час-два? А может сутки? А если это рекорд, то, может, и не одни? Самый продолжительный онлайн-урок английского языка будет длиться четыре дня без перерыва! Для кого? Для всех украинцев! Для разных по возрасту и по уровню знаний по английскому языку. На протяжении 96 часов все, кто желает, сможет пройти путь от уровня A0 до C1. Это отличная возможность для украинцев овладеть английским языком, попробовать революционный интерактивный формат онлайн-обучения", — написала Ветрова.

Рекорд Украины
Установка рекорда Украины. Фото: скриншот

Урок стартовал 28 августа в 12.00. В самом начале, по данным Новини.LIVE, к нему присоединилось более 500 участников на разных платформах. Присоединиться к рекорду можно в прямом эфире YouTube, TikTok, Instagram, Facebook и Twitch. Организаторы рекорда — Лицей дистанционного обучения AP School (Львов).

Рекорд Украины
Рекорд Украины по самому продолжительному уроку английского языка. Фото: скриншот

Завершится урок 1 сентября в 12.00. Именно тогда будет установка рекорда Украины. Следует отметить, что во время трансляции можно делать донаты на банке — сбор для военных 125 ОБр СВ ВСУ. Цель сбора — 3 миллиона гривен.

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