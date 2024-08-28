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Вивчити англійську за 96 годин — в Україні встановлюють рекорд з найдовшого уроку

28 серпня 2024 15:35
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Встановлення рекорду України - у Львові стартував найдовший урок англійської
Урок англійської. Фото: скриншот
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

У Львові стартував урок англійської мови, який планують проводити 96 годин, аби встановити рекорд України. Долучитися онлайн можуть всі охочі. Встановлення рекорду і фінал уроку відбудеться 1 вересня, у день знань. 

Під час уроку буде відкрита благодійна банка для збору коштів для військових, повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. 

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"Скільки часу може тривати урок з англійської мови? Годину-дві? А може добу? А якщо це  рекорд, то, може, й не одну? Найтриваліший онлайн-урок англійської мови триватиме чотири доби без перерви! Для кого? Для всіх українців! Для різних за віком і за рівнем знань з англійської мови. Упродовж 96 годин поспіль усі, хто бажає, зможе пройти шлях від рівня A0 до C1. Це чудова можливість для українців опанувати англійську мову, спробувати революційний інтерактивний формат онлайн-навчання", — написала Вєтрова. 

Рекорд Украины
Встановлення рекорду України. Фото: скріншот

Урок стартував 28 серпня о 12:00. На самому початку, за даними Новини.LIVE, до нього долучилося понад 500 учасників на різних платформах. Доєднатися до рекорду можна у прямому ефірі на YouTube, TikTok, Instagram, Facebook та Twitch. Організатори рекорду — Ліцей дистанційного навчання AP School (м. Львів).

Рекорд Украины
Рекорд України з найдовшого уроку англійської мови. Фото: скриншот

Завершиться урок 1 вересня о 12:00. Саме тоді буде встановлення рекорду України. Варто зазначити, що під час трансляції можна робити донати на банку – збір для військових 125 ОБр СВ ЗСУ. Мета збору — 3 мільйони гривень.

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