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Выезд Боголюбова за границу — ГБР объявило подозрения бизнесмену и пограничнику

9 июля 2024 11:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ГБР начало расследование выезда Боголюбова за границу
Бизнесмен Геннадий Боголюбов. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Бывший совладелец ПриватБанка и соратник Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов выехал за границу. Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении и задержало пограничника, который способствовал в его выезде из Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram во вторник, 9 июля.

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Выезд Боголюбова за границу

"Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему совладельцу "ПриватБанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы", — говорится в сообщении.

Известно, что задержан начальник одной из групп инспекторов пограничного контроля отделения инспекторов пограничной службы "Ягодин".

По данным следствия, олигарх в сопровождении своего близкого родственника выехал 24 июня 2024 года на поезде "Киев — Хелм", однако согласно базам данных границу он не пересекал. Правоохранители установили, что Боголюбов выехал из страны по недействительному паспорту другого гражданина, который физически находится в Украине и страну не покидал.

"При этом подтверждено, что задержанный правоохранитель передал подчиненному документы пассажиров и заверил, что уже лично провел проверку купе, где находились Боголюбов и его родственник", — отметили в ГБР.

Также известно, что польским пограничникам бизнесмен уже показывал свой личный паспорт гражданина Украины. Сейчас Боголюбову и пограничнику сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через границу. В то же время, олигарху объявили подозрение еще и в незаконном завладении паспортом.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, а работнику ГПСУ избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн гривен.

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Скриншот поста ДБР

Ранее спикер ГПСУ заявил, что уже более 40 граждан погибли из-за попытки переплести реку Тиса.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили еще одну преступную схему переправки за границу мужчин, которые уклоняются от мобилизации. Четверо так называемых бизнесменов заработали более 6 млн гривен на беглецах призывного возраста.

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