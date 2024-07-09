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Виїзд Боголюбова за кордон — ДБР оголосило підозри бізнесмену та прикордоннику

9 липня 2024 11:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ДБР розпочало розслідування виїзду Боголюбова за кордон
Бізнесмен Геннадій Боголюбов. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Колишній співвласник ПриватБанку і соратник Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов виїхав за кордон. Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру та затримало прикордонника, який сприяв у його виїзді з України.

Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram у вівторок, 9 липня.

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Виїзд Боголюбова за кордон

" Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику "ПриватБанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що затримано начальника однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби "Ягодин".

За даними слідства, олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом "Київ — Хелм", однак згідно з базами даних кордон він не перетинав. Правоохоронці встановили, що Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту іншого громадянина, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав.

"При цьому підтверджено, що затриманий правоохоронець передав підлеглій документи пасажирів та запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич", — зауважили в ДБР.

Також відомо, що польським прикордонникам бізнесмен показував вже свій особистий паспорт громадянина України. Наразі Боголюбову та прикордоннику повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон. Водночас олігарху оголосили підозру ще й у незаконному заволодінні паспортом.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років, а працівнику ДПСУ обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн гривень.

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Скриншот допису ДБР

Раніше речник ДПСУ заявив, що вже понад 40 громадян загинули через спробу переплести річку Тиса.

Також ми писали, що правоохоронці викрили ще одну злочинну схему переправлення за кордон чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Четверо так званих бізнесменів заробили понад 6 млн гривень на втікачах призовного віку. 

кордон ДБР ПриватБанк прикордонники розслідування

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