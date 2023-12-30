Выезд мужчин с инвалидностью за границу — комментарий Центра противодействия дезинформации

Проверка документов на границе. Фото: ГНСУ

В Украине распространяется информация, что якобы на границе перестали выпускать мужчин с третьей группой инвалидности. Также это касается лиц, которые их сопровождают.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

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Изменили ли требования по выезду за границу

"В сети распространяется информация о том, что якобы пограничники перестали выпускать мужчин с третьей группой инвалидности за границу, а также сопровождающих их", — говорится в сообщении.

Также якобы ужесточили контроль документов для выезжающих по системе "Шлях".

Однако действительно распространяемая информация не соответствует действительности — правила пересечения границ для людей с инвалидностью третьей группы не изменялись.

Кроме того, ГПСУ отмечают, что оставляют за собой право тщательной проверки условий выезда и четкого соблюдения законодательства.

Фейк об изменении правил пересечения границы. Фото: ЦПД

Напомним, что спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Новини.LIVE отметил, что никаких изменений в правилах работы Государственной пограничной службы пока нет. Впрочем, все, кто хотят уехать из страны, проходят тщательный контроль.

Также мы писали, что в Украине не выпустили многодетного отца за границу. Пограничники заявили, что у него нет справки от территориального центра комплектования.