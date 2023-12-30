Виїзд чоловіків з інвалідністю за кордон — коментар Центру протидії дезінформації

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні шириться інформація, що нібито на кордоні перестали випускати чоловіків з третьою групою інвалідності. Також це начебто стосується осіб, які їх супроводжують.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

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"У мережі шириться інформація про те, що нібито прикордонники припинили випускати чоловіків з третьою групою інвалідності за кордон, а також тих, хто їх супроводжує", — йдеться у повідомленні.

Також нібито зробили жорсткішим контроль документів для тих, хто виїжджає за системою "Шлях".

Проте насправді поширювана інформація не відповідає дійсності — правила перетину кордонів для людей з інвалідністю третьої групи не змінювалися.

Крім того, у ДПСУ зазначають, що залишають за собою право ретельної перевірки умов виїзду та чіткого дотримання законодавства.

Фейк про зміну правил перетину кордону. Фото: ЦПД

Нагадаємо, що речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Новини.LIVE зазначив, що ніяких змін у правилах роботи Державної прикордонної служби наразі нема. Втім, усі, хто хочуть виїхати з країни проходять ретельний контроль.

Також ми писали, що в Україні не випустили за кордон багатодітного батька. Прикордонники заявили, що у нього немає довідки від територіального центру комплектування.