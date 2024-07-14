Недели без воды и тепла — эксперт по коммунальным услугам дал неутешительный прогноз на зиму

Пара греется у камина. Фото иллюстративное: report.if.ua

Этой зимой жители многоквартирных домов могут остаться без отопления и воды. Если температура воздуха в течение нескольких недель будет оставаться на отметке ниже -10 °С, выживание в многоэтажке будет под большим вопросом.

Об этом в эфире "КИЇВ24" в субботу, 13 июля, рассказал глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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По словам Попенко, если морозы свыше -7 °С будут продолжительными, воды и тепла в многоэтажных домах не будет несколько недель.

"Дай Бог, чтобы погодные условия в Украине были этой зимой такие же, как и в прошлую, когда у нас всего две недели было, и то с перерывом, -7...-10 °С. Но если мы с вами посмотрим на эту ситуацию по-другому, как это было 8—10 лет назад, когда температура держалась отметки -10 °С в течение 2–3 недель подряд, выживание в многоквартирном доме будет под большим вопросом", — сказал глава союза потребителей коммунальных услуг.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что зимой Киев не сможет покрывать увеличение объемов электроэнергии. Причиной тому является уничтожение оккупантами Трипильской ТЭЦ, благодаря которой в предыдущие годы покрывали объемы генерации.

Также мы сообщали, что секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко сделал прогнозы по отключению электроэнергии. По его словам, есть вероятность, что свет у украинцев в течение суток будет всего четыре часа.