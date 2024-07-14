Тижні без води й тепла — експерт із комунальних послуг дав невтішний прогноз на зиму

Пара гріється біля каміна. Фото ілюстративне: report.if.ua

Цієї зими мешканці багатоквартирних будинків можуть залишитися без опалення та води. У разі, якщо температура повітря протягом кількох тижнів лишатиметься на позначці нижче за -10 °С, виживання в багатоповерхівці буде під великим питанням.

Про це в ефірі "КИЇВ24" в суботу, 13 липня, розповів голова союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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За словами Попенка, якщо морози понад -7 °С будуть тривалими, води та тепла в багатоповерхових будинках не буде по кілька тижнів.

"Дай Боже, щоб погодні умови в Україні були цієї зими такі ж, як і минулої, коли в нас всього два тижні було, і то з перервою, -7...-10 °С. Але якщо ми з вами подивимося на цю ситуацію по-іншому, як це було 8—10 років тому, коли температура трималася позначки -10 °С упродовж 2–3 тижнів поспіль, то виживання в багатоквартирному будинку буде під великим питанням", — сказав голова союзу споживачів комунальних послуг.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що взимку Київ не зможе покривати збільшення обсягів електроенергії. Причиною цього є знищення окупантами Трипільської ТЕЦ, завдяки якій у попередні роки покривали обсяги генерації.

Також ми повідомляли, що секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зробив прогнози щодо вимкнень електроенергії. За його словами, є ймовірність, що світло в українців упродовж доби буде лише чотири години.