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Визит премьера Ирландии и ход Курской операции — вечернее обращение Зеленского

4 сентября 2024 19:45
Дмитрий Галушка - Редактор
Зеленский рассказал о встрече с премьером Ирландии и ходе Курской операции
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Дмитрий Галушка - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, несмотря на тяжелую ситуацию на нескольких участках фронта, операция на Курском направлении успешно продолжается. Также он рассказал о подробностях визита премьер-министра Ирландии Саймона Гарриса.

Об этом Зеленский рассказал в среду, 4 сентября.

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"Сегодня в Украине с визитом был глава правительства Ирландии, и он был не только в Киеве, но и в Гостомеле и Бородянке. Он видел, что принесла российская война в Украину", — рассказал Зеленский.

Он добавил, что сегодня Украина и Ирландия подписали двустороннее соглашение о безопасности. Глава государства добавил, что это уже 26 такое соглашение.

Кроме того, Ирландия может взять патронат над восстановлением одного из разрушенных войной украинских регионов.

Операция в Курской области имеет успех

"Был сегодня доклад Главкома Сырского. Как и ежедневно — по каждой части фронта, предметно относительно Покровска, Торецкого, Кураховского направления. Отдельно — операция в Курской области", — сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время абсолютно все определенные задачи Курской операции Сил обороны реализуются. Он поблагодарил за это каждого солдата, сержанта и офицера, участвующих в ней.

"И по состоянию на данный момент эта наша операция продолжает быть наибольшим пополнением обменного фонда благодаря одному направлению", — добавил глава государства.

Встречи с партнерами

"Мы готовим важные встречи с партнерами. То, что может и должно укрепить наши позиции — не только Украины, но и всех нас в Европе, всех нас в мире, кто стремится к реальному завершению этой войны и реальной совместной работе, чтобы безопасность больше никогда не рушилась", — сообщил президент.

Глава государства заверил, что эта неделя, а также весь сентябрь будут результативными для Украины.

"И, прежде всего, это касается ПВО, наших возможностей на фронте и в восстановлении. Мы готовим содержательные вещи", — резюмировал Зеленский.

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