Зеленський розповів про зустріч з прем'єром Ірландії та перебіг Курської операції

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що попри важку ситуацію на кількох ділянках фронту, операція на Курському напрямку успішно продовжується. Також він розповів подробиці візиту прем'єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса.

Про це Зеленський розповів у середу, 4 вересня.

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Візит прем'єра Ірландії

"Сьогодні в Україні з візитом був глава уряду Ірландії, і він був не тільки в Києві, але й у Гостомелі та Бородянці. Він бачив, що принесла російська війна в Україну", — розповів Зеленський.

Він додав, що сьогодні Україна та Ірландія підписали двосторонню безпекову угоду. Глава держави додав, що це вже 26-та така угода.

Крім того, Ірландія може взяти патронат над відбудовою одного із зруйнованих війною українських регіонів.

Операція в Курській області має успіх

"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Як і щодня — по кожній частині фронту, предметно щодо Покровська, Торецька, Курахівського напрямку. Окремо — операція в Курській області", — повідомив президент.

Зеленський наголосив, що наразі абсолютно всі визначені завдання Курської операції Сил оборони реалізовуються. Він подякував за це кожному солдату, сержанту та офіцеру, які беруть у ній участь.

"І станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку", — додав глава Держави.

Зустрічі з партнерами

"Ми готуємо важливі зустрічі з партнерами. Те, що може й повинно зміцнити наші позиції — не лише України, але й усіх нас у Європі, усіх нас у світі, хто прагне реального завершення цієї війни та реальної спільної роботи, щоб безпека більше ніколи не руйнувалась", — повідомив президент.

Глава держави запевнив, що цей тиждень, а також увесь вересень будуть результативними для України.

"І передусім це стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні. Ми готуємо змістовні речі", — резюмував Зеленський.