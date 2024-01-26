Новые возможности єВідновлення — как подать заявку на компенсацию для строительства разрушенного дома

Пожилая женщина возле разрушенного дома. Фото: AF

В программе єВідновлення стартующие заявки для получения компенсации на строительство разрушенного дома на собственном участке. Теперь владельцы разрушенного жилья могут строить новые дома на собственной территории.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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Как подать заявку на компенсацию для строительства разрушенного дома в "Дії"

По словам Минцифры, чтобы начать строительство, нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект и подать сообщение о начале строительных работ. Только после этого можно будет подать заявление о непосредственном зачислении средств на карту.

Подать заявку на компенсацию для строительства можно следующим образом:

Заходите в "Дію";

Обновляйте приложение;

Выбирайте єВідновлення;

Заявления о выплате;

Тип компенсации — Денежная выплата;

Заполнить заявление.

После подачи заявки комиссия органа местного самоуправления определит сумму компенсации в течение 30 дней. Выплаты будут начислены позже – компенсация поступит двумя траншами по 50%. Между ними предстоит подать промежуточный отчет.

"Если в доме было несколько совладельцев, можно подать одно совместное заявление или несколько отдельных. Каждый совладелец получит компенсацию в соответствии со своей долей в собственности", — добавили в Минцифре.

Что еще нужно знать

Напомним, что Кабинет министров Украины принял постановление, которое максимально упростит путь от подачи заявки до получения компенсации, покупки или строительства жилья по государственной программе єВідновлення.

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