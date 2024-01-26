Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Владельцы разрушенного жилья могут строить новые дома на своей земле — детали arrow

Владельцы разрушенного жилья могут строить новые дома на своей земле — детали

26 января 2024 17:58
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Новые возможности єВідновлення — как подать заявку на компенсацию для строительства разрушенного дома
Пожилая женщина возле разрушенного дома. Фото: AF
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В программе єВідновлення стартующие заявки для получения компенсации на строительство разрушенного дома на собственном участке. Теперь владельцы разрушенного жилья могут строить новые дома на собственной территории.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Читайте также:

Как подать заявку на компенсацию для строительства разрушенного дома в "Дії"

По словам Минцифры, чтобы начать строительство, нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект и подать сообщение о начале строительных работ. Только после этого можно будет подать заявление о непосредственном зачислении средств на карту.

Подать заявку на компенсацию для строительства можно следующим образом:

  • Заходите в "Дію";
  • Обновляйте приложение;
  • Выбирайте єВідновлення;
  • Заявления о выплате;
  • Тип компенсации — Денежная выплата;
  • Заполнить заявление.

После подачи заявки комиссия органа местного самоуправления определит сумму компенсации в течение 30 дней. Выплаты будут начислены позже – компенсация поступит двумя траншами по 50%. Между ними предстоит подать промежуточный отчет.

"Если в доме было несколько совладельцев, можно подать одно совместное заявление или несколько отдельных. Каждый совладелец получит компенсацию в соответствии со своей долей в собственности", — добавили в Минцифре.

Что еще нужно знать

Напомним, что Кабинет министров Украины принял постановление, которое максимально упростит путь от подачи заявки до получения компенсации, покупки или строительства жилья по государственной программе єВідновлення.

Мы также писали о том, что правительство Украины упростило порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России на финансирование других проектов. Соответствующие изменения внесены в порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

жилье
строительство
дом
война в Украине
єВідновлення
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме