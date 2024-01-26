Нові можливості єВідновлення — як подати заявку на компенсацію для будівництва зруйнованого будинку

Літня жінка біля зруйнованого будинку. Фото: AF

У програмі єВідновлення стартують заявки для отримання компенсації на будівництво зруйнованого будинку на власній ділянці. Тепер власники зруйнованого житла можуть зводити нові будинки на власній території.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

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Як подати заявку на компенсацію для будівництва зруйнованого будинку у "Дії"

За словами Мінцифри, щоб розпочати будівництво — потрібно припинити право власності на знищений об’єкт та подати повідомлення про початок будівельних робіт. Тільки після цього можна буде подати заяву про безпосереднє зарахування коштів на картку.

Подати заявку на компенсацію для будівництва можна наступним чином:

Заходьте в "Дію";

Оновлюйте застосунок;

Вибирайте єВідновлення;

Заяви про виплату;

Тип компенсації — Грошова виплата;

Заповнити заяву.

Після подачі заявки комісія органу місцевого самоврядування визначить суму компенсації протягом 30 днів. Виплати будуть нараховані пізніше - компенсація надійде двома траншами по 50%. Між ними потрібно буде подати проміжний звіт.

"Якщо в будинку було декілька співвласників, можна подати одну спільну заяву або декілька окремих. Кожен співвласник отримає компенсацію відповідно до своєї частки у власності", — додали у Мінцифри.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка максимально спростить шлях від подання заявки до отримання компенсації, купівлі чи будівництва житла за державною програмою єВідновлення.

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