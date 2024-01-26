Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Власники зруйнованого житла можуть зводити нові будинки на своїй землі — деталі arrow

Власники зруйнованого житла можуть зводити нові будинки на своїй землі — деталі

26 січня 2024 17:58
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Нові можливості єВідновлення — як подати заявку на компенсацію для будівництва зруйнованого будинку
Літня жінка біля зруйнованого будинку. Фото: AF
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У програмі єВідновлення стартують заявки для отримання компенсації на будівництво зруйнованого будинку на власній ділянці. Тепер власники зруйнованого житла можуть зводити нові будинки на власній території. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Читайте також:

Як подати заявку на компенсацію для будівництва зруйнованого будинку у "Дії"

За словами Мінцифри, щоб розпочати будівництво — потрібно припинити право власності на знищений об’єкт та подати повідомлення про початок будівельних робіт. Тільки після цього можна буде подати заяву про безпосереднє зарахування коштів на картку.

Подати заявку на компенсацію для будівництва можна наступним чином:

  • Заходьте в "Дію";
  • Оновлюйте застосунок;
  • Вибирайте єВідновлення;
  • Заяви про виплату;
  • Тип компенсації — Грошова виплата;
  • Заповнити заяву.

Після подачі заявки комісія органу місцевого самоврядування визначить суму компенсації протягом 30 днів. Виплати будуть нараховані пізніше - компенсація надійде двома траншами по 50%. Між ними потрібно буде подати проміжний звіт.

"Якщо в будинку було декілька співвласників, можна подати одну спільну заяву або декілька окремих. Кожен співвласник отримає компенсацію відповідно до своєї частки у власності", — додали у Мінцифри.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка максимально спростить шлях від подання заявки до отримання компенсації, купівлі чи будівництва житла за державною програмою єВідновлення. 

Ми також писали про те, що Уряд України спростив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії на фінансування інших проєктів. Відповідні зміни внесені до Порядку використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

житло
будівництво
будинок
війна в Україні
єВідновлення
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

Актуальне по темі