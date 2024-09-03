Взрыв в Чернигове 3 сентября — военные фиксировали дрон

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: Telegram

В ночь на 3 сентября в городе Чернигов раздался взрыв. Военные предупреждали о вражеском дроне.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

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Взрыв в Чернигове ночью 3 сентября

"В Чернигове раздался взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 00:31.

До этого в 00:17 в Воздушных силах заявили, что в районе города заметили вражеский беспилотник. Жителей призвали срочно перейти в укрытие.

В свою очередь, начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщал, что в городе работает ПВО.

Через некоторое время после взрыва, в 00:42 и 00:48, он сообщил, что в центральной части города, а также в районах улиц Шевченко, Левко Лукьяненко и Казацкой, попаданий в здания и падения обломков не зафиксировано.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:43 воздушную тревогу объявили в Черниговской, Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. В то же время, на карте продолжается заметка тревоги в Луганской области и Крыму, где сигнал объявлен уже очень давно.

В настоящее время небо над Украиной фиксируют дроны, а также замечена активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.