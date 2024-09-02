Взрыв в Запорожье 2 сентября

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: MIG

Поздним вечером, 2 августа, в Запорожье раздался звук взрыва . Тем временем в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Запорожье вечером 2 августа

В частности, в 22.58 в области была объявлена воздушная тревога. Через минуту Федоров уточнил, что существует угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям, где объявлена тревога.

Об угрозе применения баллистики сообщили и Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Уже в 23:03 в городе Запорожье раздался взрыв. Об этом писал Telegram "Суспільне Новини", информацию подтвердил и сам Федоров.

"Взрыв в Запорожье", — написал он.

Telegram Ивана Федорова. Фото: скриншот

В то же время, кроме угрозы баллистики, военные фиксируют в воздушном пространстве Украины вражеские БпЛА.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 23:06, карта тревог выглядит следующим образом.