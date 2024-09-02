Взрыв в Запорожье 2 сентября

В Запорожье раздался звук взрыва
Поздним вечером, 2 августа, в Запорожье раздался звук взрыва . Тем временем в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Взрывы в Запорожье вечером 2 августа
В частности, в 22.58 в области была объявлена воздушная тревога. Через минуту Федоров уточнил, что существует угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям, где объявлена тревога.
Об угрозе применения баллистики сообщили и Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Уже в 23:03 в городе Запорожье раздался взрыв. Об этом писал Telegram "Суспільне Новини", информацию подтвердил и сам Федоров.
"Взрыв в Запорожье", — написал он.
В то же время, кроме угрозы баллистики, военные фиксируют в воздушном пространстве Украины вражеские БпЛА.
Где объявлена воздушная тревога
По состоянию на 23:06, карта тревог выглядит следующим образом.
Читайте Новини.LIVE!