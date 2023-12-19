Водил лесами уклонистов от мобилизации за тысячи долларов — на Буковине разоблачили дельца

Задержание организатора преступной схемы. Фото: t.me/dsr_npu

В Черновицкой области задержали организатора преступной схемы, который обещал переправить уклонистов в Румынию за пределами официальных пунктов пропуска, через лес. Свои "услуги" он оценивал почти в 8 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

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Что известно о преступной схеме

Правоохранители рассказали, что организатор схемы предлагал мужчинам призывного возраста обеспечить им пересечение границы в Румынию. Переход пролегал через Закарпатскую область по лесным тропам. За услуги "проводника" брал 7,5 тысячи долларов.

"17 декабря в селе Оршевцы правоохранители задержали организатора при попытке выезда с "туристом" за пределы области. В ходе документирования преступной деятельности зафиксированы факты передачи средств на общую сумму 7,5 тысячи долларов", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет преступника

Как известно, при процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры ему поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, недавно в Одесской области задержали уклонистов, которые пытались бежать в Молдову за 100 тысяч гривен.