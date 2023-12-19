Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Водил лесами уклонистов от мобилизации за тысячи долларов — на Буковине разоблачили дельца arrow

Водил лесами уклонистов от мобилизации за тысячи долларов — на Буковине разоблачили дельца

19 декабря 2023 15:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Водил лесами уклонистов от мобилизации за тысячи долларов — на Буковине разоблачили дельца
Задержание организатора преступной схемы. Фото: t.me/dsr_npu
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Черновицкой области задержали организатора преступной схемы, который обещал переправить уклонистов в Румынию за пределами официальных пунктов пропуска, через лес. Свои "услуги" он оценивал почти в 8 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

Читайте также:

Что известно о преступной схеме

Правоохранители рассказали, что организатор схемы предлагал мужчинам призывного возраста обеспечить им пересечение границы в Румынию. Переход пролегал через Закарпатскую область по лесным тропам. За услуги "проводника" брал 7,5 тысячи долларов.

"17 декабря в селе Оршевцы правоохранители задержали организатора при попытке выезда с "туристом" за пределы области. В ходе документирования преступной деятельности зафиксированы факты передачи средств на общую сумму 7,5 тысячи долларов", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет преступника

Как известно, при процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры ему поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, недавно в Одесской области задержали уклонистов, которые пытались бежать в Молдову за 100 тысяч гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме