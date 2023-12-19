Водив лісами втікачів від мобілізації за тисячі доларів — на Буковині викрили ділка

Затримання організатора злочинної схеми. Фото: t.me/dsr_npu

У Чернівецькій області затримали організатора злочинної схеми, який обіцяв переправити ухилянтів до Румунії поза межами офіційних пунктів пропуску, через ліс. Свої "послуги" він оцінював майже у 8 тисяч доларів.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Правоохоронці розповіли, що організатор схеми пропонував чоловікам призовного віку забезпечити їм перетин кордону до Румунії. Перехід пролягав через Закарпатську область лісовими стежками. За послуги "провідника" брав 7,5 тисяч доларів.

"17 грудня в селі Оршівці правоохоронці затримали організатора при спробі виїзду з "туристом" за межі області. В ході документування злочинної діяльності зафіксовані факти передачі коштів на загальну суму 7,5 тисяч доларів", — йдеться у повідомленні.

Яке покарання чекає на злочинця

Як відомо, за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині затримали втікачів, які намагалися втекти до Молдови за 100 тисяч гривень.