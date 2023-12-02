Волонтеры бьют тревогу — в Украине изменят правила ввоза гуманитарки

Волонтеры грузят гуманитарную помощь. Фото: Репортер

В Украине хотят изменить правила ввоза гуманитарных грузов в условиях военного положения. Новые требования должны упростить процедуру ввоза необходимой помощи. Впрочем, волонтеры так не считают.

Новые требования прописаны в определении Кабинета Министров №953.

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Согласно постановлению, изменяются правила ввоза и учета гумпомощи, а информация о нем будет храниться в автоматизированной системе.

Что известно о новых правилах ввоза гуманитарки

Однако нововведение повлекло за собой волну возмущения среди волонтеров. Они утверждают, что подобные меры ставят под угрозу работу малых и средних благотворительных фондов и волонтерских организаций.

По мнению волонтеров, постановление Кабмина лишь усложнит процедуру ввоза гуманитарки, а время получения помощи вырастет в несколько раз из-за бюрократии.

"Эти изменения должны вступить в силу уже с 1 декабря текущего года. Впрочем, в результате жесткой критики со стороны волонтеров Кабмин решил отсрочить введение новых требований до 1 апреля 2024 года. Таким образом, волонтеры смогут использовать бумажные декларации для ввоза гуманитарной помощи в Украину до указанного срока " , — говорится в сообщении.

Почему решили изменить правила

Недавно в таможенной службе сообщили, что треть гуманитарной помощи скрылась по дороге в воинские части. Из 9 тысяч случаев, проверенных за девять месяцев этого года, было обнаружено более 3 тысяч эпизодов неполучения помощи для 200 воинских частей.

Как было и что изменится?

В период военного положения в Украине действуют упрощенные правила ввоза гуманитарной помощи, указанные в постановлении №174 (его приняли еще в марте прошлого года):

Чтобы пересечь границу с гуманитарным грузом, на таможне достаточно подать бумажную или электронную декларацию. Документ заполняет человек, перевозящий товар.

Товары признаются гуманитарной помощью по декларативному принципу — таким образом, не требуется специального решения уполномоченных госорганов.

Если ввозятся товары двойного использования, таможенникам необходимо предоставить гарантийное письмо от конечного пользователя (военной части или правоохранителей). Это касается таких товаров: переносные радиостанции, дроны, плиты для бронежилетов, бинокли, тепловизоры, приборы ночного видения, пластины для бронежилетов, оптические прицелы негражданского назначения и т.д.

Получатель гуманитарки (благотворительный фонд, воинская часть или администрация) должен отчитываться о нем.

В свою очередь, в начале сентября Кабмин принял постановление №953 — документ вступит в силу с апреля и вносит некоторые изменения. Основные тезисы:

Создается электронная платформа учета гуманитарной помощи. Фонды и организации, собирающиеся ввезти помощь, должны пройти несколько этапов: непосредственно зарегистрироваться на платформе; авторизироваться с помощью электронной подписи (КЭП) – таким образом волонтерам предоставляют статус получателя, данные попадают в Единый реестр получателей гуманитарной помощи; сформировать и подать декларацию; позже декларация поступит на таможню, и система автоматически предоставит документу уникальный код — именно по этому коду таможенники будут пропускать гуманитарный груз через границу.

Ввоз гуманитарной помощи в Украину по декларации разрешается в течение 30 календарных дней с даты ее создания.

Товары, зарегистрированные на платформе и не ввезенные на территорию Украины в течение 90 дней с даты присвоения уникального кода, теряют статус товаров, признанных юмопомощью.

Напомним, правоохранители задержали сотрудника Львовской таможни во время получения взятки. Речь идет о государственном инспекторе Управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Львовской таможни Гостаможслужбы.