Волонтери б'ють на сполох — в Україні змінять правила ввезення гуманітарки

Волонтери вантажать гуманітарну допомогу. Фото: Репортер

В Україні хочуть зміни правила ввезення гуманітарних вантажів в умовах воєнного стану. Нові вимоги мають спростити процедуру ввезення необхідної допомоги. Утім, волонтери так не вважають.

Нові вимоги прописані в ухвалі Кабінету Міністрів №953.

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Відповідно до постанови, змінюються правила ввезення та обліку гумдопомоги, а інформація про неї зберігатиметься в автоматизованій системі.

Що відомо про нові правила ввезення гуманітарки

Проте, нововведення спричинило хвилю обурення серед волонтерів. Вони стверджують, що такі заходи ставлять під загрозу роботу малих та середніх благодійних фондів та волонтерських організацій.

На думку волонтерів, ухвала Кабміну лише ускладнить процедуру ввезення гуманітарки, а час отримання допомоги зросте у кілька разів через бюрократію.

"Ці зміни мали набути чинності вже від 1 грудня поточного року. Втім, внаслідок жорсткої критики з боку волонтерів Кабмін вирішив відстрочити введення нових вимог до 1 квітня 2024 року. Таким чином, волонтери зможуть використовувати паперові декларації для ввезення гуманітарної допомоги в Україну до зазначеного терміну", — йдеться в повідомленні.

Чому вирішили зміни правила

Нещодавно у митній службі повідомили, що третина гуманітарної допомоги зникла дорогою до військових частин. З 9 тисяч випадків, перевірених за дев'ять місяців цього року, було виявлено понад 3 тисячі епізодів неотримання допомоги для 200 військових частин.

Як було і що зміниться?

На період військового стану в Україні діють спрощені правила ввезення гуманітарної допомоги, зазначені у постанові №174 (його ухвалили ще у березні минулого року):

Щоб перетнути кордон із гуманітарним вантажем, на митниці достатньо подати паперову чи електронну декларацію. Документ заповнює людина, яка перевозить товар.

Товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом — таким чином не потрібно спеціального рішення уповноважених держорганів.

Якщо ввозяться товари подвійного використання, митникам необхідно надати гарантійний лист від кінцевого користувача (військової частини чи правоохоронців). Це стосується таких товарів: переносні радіостанції, дрони, плити для бронежилетів, біноклі, тепловізори, прилади нічного бачення, пластини для бронежилетів, оптичні приціли негромадянського призначення та інше.

Одержувач гуманітарки (благодійний фонд, військова частина чи адміністрація) має звітувати про неї.

Своєю чергою на початку вересня Кабмін ухвалив постанову №953 — документ набуде чинності від квітня та вносить деякі зміни. Основні тези:

Створюється електронна платформа обліку гуманітарної допомоги. Фонди та організації, які збираються ввезти допомогу, мають пройти декілька етапів: безпосередньо зареєструватися на платформі; авторизуватись за допомогою електронного підпису (КЕП) – таким чином волонтерам надають статус отримувача, дані потрапляють до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги; сформувати та подати декларацію; пізніше декларація надійде на митницю, і система автоматично надасть документу унікальний код – саме за цим кодом митники пропускатимуть гуманітарний вантаж через кордон.

Ввезення гуманітарної допомоги в Україну за декларацією дозволяється протягом 30 календарних днів з дати її створення.

Товари, зареєстровані на платформі та не ввезені на територію України протягом 90 днів з дати присвоєння унікального коду, втрачають статус товарів, визнаних гумодопомогою.

Нагадаємо, правоохоронці затримали співробітника Львівської митниці під час отримання хабаря. Йдеться про державного інспектора Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці Держмитслужби.