Россияне обстреляли Полтавскую область и Миргородский район, пока данных о жертвах нет

Осмотр полицейским места обстрела. Иллюстративное фото. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Полтавскую область. Пока нет точной информации о пострадавших.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram.

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Он также написал, что в Миргородском районе повреждена гражданская инфраструктура. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Уведомление начальника Полтавской ОВА. Фото: Скриншот

Начальник Полтавской ОВО призывает украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время тревоги.

Напомним, в результате обстрелов Харьковской области одна мирная жительница погибла, три человека получили ранения. Под ударами армии РФ находились населённые пункты Купянского и Изюмского районов.

Ранее Слобожанские нацгвардейцы на Харьковщине нанесли удар по позиции российских кафиров, на которой были захватчики и боекомплект, и показали видео.