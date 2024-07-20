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Ворог обстріляв Полтавську область — що відомо на цей момент

20 липня 2024 02:23
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Росіяни обстріляли Полтавську область та Миргородський район, поки що даних про жертв немає
Огляд поліцейським місця обстрілу. Ілюстративне зображення. Фото: Нацполіція
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Російські окупанти в черговий раз атакували Полтавську область. Наразі немає точної інформації щодо постраждалих.  

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін в Telegram.

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Він також написав, що у Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Ворог обстріляв Полтавську область — що відомо на цей момент - фото 1
Повідомлення начальника Полтавської ОВА. Фото: Скриншот

Начальник Полтавської ОВА закликає українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час тривоги.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Харківської області одна мирна жителька загинула, троє людей зазнали поранень. Під ударами армії РФ перебували населені пункти Куп'янського та Ізюмського районів. 

Раніше Слобожанські нацгвардійці на Харківщині завдали удару по позиції російських окупантів, на якій були загарбники та боєкомплект, та показали відео. 

 

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