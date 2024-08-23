В 24 ОМБр показали на фото руины Часового Яра

Враг стирает с лица земли Часов Яр — 24 ОМБр показала катастрофические последствия боев на фото
Часов Яр стал еще одним городом в Донецкой области, который практически полностью уничтожен в результате боевых действий. Враг не прекращает свой штурм и ежедневно атакует из минометов, артиллерии, авиации и дронов.
Фото уничтоженного города опубликовала 22 августа пресс-служба 24 Отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
Часов Яр в руинах
В сообщении 24 ОМБр подчеркнули, что силы россиян сейчас преобладают, однако бойцы ВСУ не сдаются и сдерживают всеми силами нашествие врага на Часов Яр.
Россияне активно атакуют город авиацией, дронами, артиллерией и минометами.
Бойцы 24 ОМБр отметили, что битва за Часов Яр продолжается, потому что враг хочет прорваться на линию канала Северский Донец — Донбасс.
Что известно о Часовом Яре и какая там ситуация
Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области. Расположен на канале Северский Донец – Донбасс. По разным подсчетам в Часовом Яре до войны проживало около 10 тысяч человек. К лету 2023 года в городе оставалось около 2 тысяч человек, а уже в сентябре того же года — около 900 человек.
В результате войны население города упало в 15 раз . В марте 2024 года в Часовом Яре находились около 790 человек — это в основном пенсионеры, не желающие эвакуации. Другая часть населения сейчас числится, как ВПЛ.
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