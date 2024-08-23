У 24 ОМБр показали на фото руїни Часового Яру

Ворог стирає з лиця землі Часів Яр — 24 ОМБр показала катастрофічні наслідки боїв на фото
Часів Яр став ще одним містом у Донецькій області, яке практично повністю знищене внаслідок бойових дій. Ворог не припиняє свій штурм та щоденно атакує з мінометів, артилерії, авіації та дронів.
Фото знищеного міста опублікувала 22 серпня пресслужба 24 Окремої механізованої бригади імені короля Данила.
Часів Яр в руїнах
У повідомленні 24 ОМБр підкреслили, що сили росіян наразі переважають, проте, бійці ЗСУ не здаються і стримують усіма силами навалу ворога на Часів Яр.
Росіяни активно атакують місто авіацією, дронами, артилерією та мінометами.
Бійці 24 ОМБр зазначили, що битва за Часів Яр триває, бо ворог хоче прорватися на лінію каналу Сіверський Донець — Донбас.
Що відомо про Часів Яр та яка там ситуація
Часів Яр — місто у Бахмутському районі Донецької області. Розташоване на каналі Сіверський Донець — Донбас. За різними підрахунками у Часовому Яру до війни проживало близько 10 тисяч осіб. До літа 2023 року у місті залишалося майже 2 тисячі осіб, а вже у вересні того ж року — приблизно 900.
Внаслідок війни населення міста впало в 15 разів. У березні 2024 року в Часовому Яру перебувало близько 790 людей — це здебільшого пенсіонери, які не бажають евакуації. Інша частина населення зараз числиться, як ВПО.
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