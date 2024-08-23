У 24 ОМБр показали на фото руїни Часового Яру

Вид на зруйноване місто. Фото: 24 ОМБр

Часів Яр став ще одним містом у Донецькій області, яке практично повністю знищене внаслідок бойових дій. Ворог не припиняє свій штурм та щоденно атакує з мінометів, артилерії, авіації та дронів.

Фото знищеного міста опублікувала 22 серпня пресслужба 24 Окремої механізованої бригади імені короля Данила.

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Вид на зруйноване місто Часів Яр. Фото: 24 ОМБр

У повідомленні 24 ОМБр підкреслили, що сили росіян наразі переважають, проте, бійці ЗСУ не здаються і стримують усіма силами навалу ворога на Часів Яр.

Зруйновані будинки у Часовому Яру. Фото: 24 ОМБр

Росіяни активно атакують місто авіацією, дронами, артилерією та мінометами.

Загальний вид на Часів Яр. Фото: 24 ОМБр

Знищені росіянами будинки та ландшафт у Часовому Яру. Фото: 24 ОМБр

Бійці 24 ОМБр зазначили, що битва за Часів Яр триває, бо ворог хоче прорватися на лінію каналу Сіверський Донець — Донбас.

Руїни житлових будинків у Часовому Яру. Фото: 24 ОМБр

Що відомо про Часів Яр та яка там ситуація

Часів Яр — місто у Бахмутському районі Донецької області. Розташоване на каналі Сіверський Донець — Донбас. За різними підрахунками у Часовому Яру до війни проживало близько 10 тисяч осіб. До літа 2023 року у місті залишалося майже 2 тисячі осіб, а вже у вересні того ж року — приблизно 900.

Внаслідок війни населення міста впало в 15 разів. У березні 2024 року в Часовому Яру перебувало близько 790 людей — це здебільшого пенсіонери, які не бажають евакуації. Інша частина населення зараз числиться, як ВПО.